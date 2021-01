El exfutbolista Álvaro Tejedor prepara esta semana “uno de los informes más especiales” en su corta carrera como analista del Salamanca UDS, en cuyo cuerpo técnico cumple su segunda temporada tras colgar las botas. No es un partido cualquiera el del próximo domingo. Esta vez le toca examinar al Dépor y anticiparse a lo que puede proponer en su estreno Rubén de la Barrera, quien lo dirigió en Guijuelo en la campaña 2013-14: “Va a ser uno de los informes más especiales. Por el rival, un equipo histórico que no debería estar en Segunda B; y por el entrenador, que es de los mejores que he tenido y de los que más he aprendido en mi carrera”.

¿Qué recuerdo guarda de aquella campaña con De la Barrera?

Salió una buena temporada y conseguimos clasificarnos para el play off de ascenso a Segunda.

¿Cree que tratará de mostrar su estilo ya desde el primer partido?

Entendemos que Rubén querrá poner su sello, pero en una semana tampoco le dará mucho tiempo a imponer todo.

¿Y cómo es su sello?

Es un entrenador que lee muy bien los partidos, que no le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios si ve que las cosas no están saliendo bien y luego es un entrenador que no espera que las cosas sucedan, sino que intenta provocarlas. Va a querer mandar con balón desde el primer momento, va a querer provocar fallos en el rival, va a ser muy ofensivo, va a ser vertical... Yo creo que desde el minuto uno va a poner su sello. Que a los jugadores les cueste una semana, dos semanas o un mes adaptarse a todos los conceptos… pero lo va a lograr y va a ser un equipo que va a conseguir éxitos.

¿Cree que va a encajar en el Deportivo?

Es el entrenador perfecto para ese sitio. Todos los equipos plantean el partido contra el Dépor como el rival a batir, tratan de estar cerrados y no cometer errores, y Rubén es el entrenador que va a provocar esos errores.

¿Contactó con él esta semana tras su nombramiento?

Con Rubén no he intercambiado mensajes pero sí con Julio [Hernando], a quien tuve de preparador físico en el Valladolid B. Le di la enhorabuena y que se la transmitiese también a Rubén.

Hábleme también de Hernando.

Es un preparador físico de categoría. Ayuda mucho al entrenador. El trabajo que plantea siempre va en consonancia con las ideas del míster y va a ser un gran apoyo para Rubén.

¿Le sorprende que el Dépor no acabe de explotar en Segunda B?

Le ha sorprendido más a ellos que a los demás. Son jugadores de Segunda A y el cambio de categoría, ya sea para arriba o para abajo, se nota. Esa adaptación es lo que les está pasando factura. En cuanto el Dépor coja velocidad de crucero va a ser un equipo imparable.

Como analista, ¿qué le parece la plantilla del Deportivo?

Por líneas, los centrales para mí son de lo mejor de la categoría. Mujaid es casi infranqueable. Luego Bergantiños tiene una salida de balón limpia y Borges se asocia como nadie y pierde muy pocos balones. Y arriba tienen gol. No están acertando todo lo que se esperaba, pero cualquiera de los de arriba te puede cambiar un partido.

¿Las dudas y bajas por problemas físicos en el rival condicionan mucho su trabajo esta semana?

Más o menos intentas predecir la alineación, pero en esta situación a ver con qué bajas llegan. En función de eso, intentamos trabajar para ponérselo complicado.

El Salamanca UDS también estrena técnico, Lolo Escobar.

Sí. Es una situación un poco anecdótica, que los dos entrenadores debuten en el mismo partido. Los dos equipos están necesitados de puntos y eso yo creo que va a pasar a un segundo plano.

El Dépor visita al equipo que menos puntos ha sumado hasta ahora en la categoría, solo tres. ¿Por qué esa trayectoria tan mala?

Es un poco la adaptación. El equipo se reforzó y se intentó hacer una plantilla para estar arriba con jugadores que venían de ligas extranjeras y la adaptación no ha sido la adecuada. Se han sumado un cúmulo de despropósitos que hacen que esté siendo difícil conseguir puntos.

¿Cómo es Lolo y qué ha cambiado desde su llegada?

Es muy metódico. Quiere tener un equipo ordenado, hacer daño con las transiciones y ser más vertical. Es lo único que está cambiando. Tampoco ha habido mucho tiempo para un cambio radical pero se va notando lo que quiere imponer desde el primer día.