Yago Gandoy le dio ayer un pequeño respiro a Rubén de la Barrera en medio de la plaga de bajas con la que el técnico coruñés ha aterrizado en el equipo. El centrocampista se entrenó con normalidad después de ser sustituido en el partido contra el Zamora debido a unas molestias musculares. El miércoles, en la primera sesión con De la Barrera al mando, trabajó en solitario por precaución.

La presencia de Gandoy con el grupo fue prácticamente la única buena noticia en el capítulo de bajas que recibió ayer Rubén de la Barrera. El resto de jugadores con problemas físicos continúan al margen y a mayores se confirmó una nueva lesión de Keko Gontán.

El madrileño, que había reaparecido en Copa contra el Alavés después de varias semanas apartado de las convocatorias, no pudo disputar ni un solo minuto en Zamora por unas molestias en el sóleo. El club informó ayer de que el jugador recibirá tratamiento en los próximos días antes de reincorporarse al trabajo con el grupo.

De la Barrera sigue sin poder contar con buena parte de los jugadores que ya estaban de baja con Fernando Vázquez. Uche continúa al margen y va camino de completar más de un mes sin ejercitarse con el equipo entre las vacaciones, su incorporación tardía y sus problemas físicos posteriores.

Miku y Bóveda también se entrenan en solitario debido a las lesiones musculares que padecen. A los dos se les pudo ver ayer sobre el césped de la ciudad deportiva de Abegondo trabajando en compañía del readaptador de la primera plantilla. Ninguno parece que podrá llegar en condiciones de disputar el partido del domingo contra el Salamanca.

Rolan, Beauvue y Héctor Hernández tampoco tienen demasiadas posibilidades de estar en el Helmántico, aunque en el caso del delantero uruguayo el club no informó de ninguna dolencia. Unas molestias le hicieron perderse el partido en Zamora y desde entonces no se ha podido ejercitar junto a sus compañeros. Valín, por su parte, no participó en la sesión de ayer por la tarde por precaución.