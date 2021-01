La nieve cubría ayer a mediodía tres cuartas partes del césped del campo de El Helmántico, donde el Deportivo se enfrentará al Salamanca mañana (16.00 horas). La ciudad salmantina se vio seriamente afectada por las nevadas en la última semana, de hecho no se desplazó a Santiago el fin de semana pasado para medirse al Compostela; ahora vive pendiente de cómo se encuentre mañana su terreno de juego.

Las palabras de su entrenador, Lolo Escobar, en la rueda de prensa de ayer fueron elocuentes. “El campo no está en perfectas condiciones, por eso nunca he sido de una idea fija, de jugar todo corto o todo largo. En estos 15 días hemos intentando que el equipo se sienta cómodo en las dos cosas. Si el campo no está bien habrá que ser más prácticos y si mejora pues habrá que jugar lo mejor posible. No vamos a ser tontos y lo primero es competir y si el campo está mal la mejor forma de competir es ser prácticos”.

Un nuevo enemigo para el Deportivo, que se topará con un rival remozado, como reconocía ayer De la Barrera. “Hubo cambio de entrenador y de jugadores, a dos los conozco del pasado y me espero a un equipo diferente. La verdad es no tenemos referencia. Se trata de intuir y tener tres cuatro cosas claras pueda actuar en consecuencia”.