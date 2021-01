Rubén de la Barrera debuta al frente del Deportivo esta tarde en el campo del Salamanca, el equipo que menos puntos ha sumado, solo tres, de los 102 participantes en Segunda B. Un rival teóricamente débil que también estrena técnico, Lolo Escobar, pero que tratará de comenzar su reacción a costa de un Dépor en plena reconstrucción y mermado por las numerosas bajas, hasta siete. Vuelta a empezar en el estadio Helmántico, donde el equipo coruñés intentará plasmar el nuevo cuño de Rubén de la Barrera, dispuesto a convertir al Dépor en un equipo protagonista, que mande en los partidos y someta a los rivales, independientemente de las circunstancias. Eso anhela. Lo dice alto y claro. Hoy llega la hora de la verdad, toca pasar de las palabras a los hechos y demostrar sobre el césped del Helmántico, sin nieve pero todavía con zonas heladas, que ya se nota la mano del coruñés.

Da igual las bajas o el estado del campo. No hay excusas para el Deportivo. Visita Salamanca con la imperiosa necesidad de volver a sumar de tres en tres después de haber encajado dos derrotas consecutivas, ante Celta B y Zamora. Todo lo que no sea ganar supondría un nuevo paso atrás del Deportivo en su objetivo de superar el primer corte, el de los tres primeros, sin sufrir y, a ser posible, con un colchón que le permita partir con ventaja con respecto a sus rivales en la siguiente fase. Los puntos de ahora cuentan después, así que el Dépor no se puede permitir más tropiezos.

En busca de la primera victoria en su debut en el banquillo De la Barrera apostará por el 1-4-3-3, el sistema que mejores resultados le dio a lo largo de su corta carrera como técnico profesional. Sin Bóveda, Rolan, Beauvue, Uche, Keko, Héctor y Miku, el entrenador coruñés apenas tiene margen para elegir, ni siquiera pese al alivio que supone el regreso de Galán y Derik, tras lesión, y de Lara, ausente por sanción en las anteriores dos jornadas. Borges y Gandoy flanquearán a Álex en el centro del campo por detrás de un tridente ofensivo formado por Lara, Galán y Rui Costa. Al Dépor le falta gol, pero sobre todo creatividad y fluidez, las que quiere inyectar De la Barrera para que el equipo no viva solo de la solidez, sino que también sea contundente arriba.

Lolo Escobar, que en principio no se podrá sentar en el banquillo debido al finiquito pendiente de resolver con el anterior entrenador, Sergio Egea, presentará un once con tres fichajes invernales: los centrales Casado y Ayala, más el atacante Javi Navas, recién desvinculado de Unionistas, el otro equipo de la ciudad. El exfabrilista Uxío, como principal referencia ofensiva, completará el 1-4-3-3 con el que Lolo igualará el dibujo inicial del Dépor. Kristian Álvarez es baja por acumulación de amarillas.