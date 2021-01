El entrenador deportivista, Rubén de la Barrera, se mostró conforme con el empate logrado ayer por el equipo contra el Salamanca dadas las circunstancias y reconoció que todavía tienen por delante un importante margen de mejora.

El nuevo técnico blanquiazul destacó que el Deportivo mostró una buena imagen en el primer tramo del partido, pero que fue decayendo a medida que avanzó. “Los últimos 25 minutos de la primera parte nos costó hacer las cosas que nos permitieran jugar en campo contrario. Ellos nos obligaron a correr. Y eso nos impedía atacar con mucha gente.”, analizó De la Barrera sobre el primer tiempo.

El entrenador deportivista reconoció que después del descanso el equipo tuvo mayores problemas para llegar con claridad y generar ocasiones de gol, pero en líneas generales se mostró satisfecho a la espera de lograr un mayor evolución en los siguientes encuentros. “En la segunda parte, apostamos por mayor control. Se cerró bien el área y las continuidades a partir del juego directo también. Es cierto que hubo pocos detalles y apariciones de lo que hemos venido trabajando. Lo que trabajamos por la semana fue apareciendo, pero hay que ajustar más y seguir creciendo como equipo”, reflexionó.

De la Barrera destacó que el partido fue derivando hacia una situación de riesgo en el que podía caer hacia cualquiera de los dos lados. Aunque apuntó que no estaba contento del todo con el empate, el técnico deportivista subrayó que deben darle continuidad la semana que viene contra el Compostela en Riazor. “En este tipo de partidos tienes dos opciones. Cuando parece que no ocurre nada, puedes ganarlo en una jugada aislada o perderlo. No estoy satisfecho con el cómputo pero es un punto que tenemos que hacer bueno en el próximo partido de casa”, manifestó.

De la Barrera reconoció que trató de evitar que el partido se convirtiese en un intercambio de golpes en la segunda parte, cuando el terreno de juego fue empeorando y el marcador podía terminar decidiéndose en una jugada aislada. “Había que evitar un partido de moneda al aire”, dijo.

Precisamente sobre el estado del campo, cubierto de nieve hasta hace pocos días, se refirió el entrenador deportivista, que sin embargo, no se quiso excusar en las circunstancias que se encontró su equipo en el Helmántico. “No estaba bien, pero hay que ser mejor que el rival sea cual sea el escenario. Nos dificultaba por cómo queríamos hacer las cosas, pero no debe servir como excusa”, afirmó.

El empate de ayer en Salamanca, sumado a los resultados del resto de equipos del subgrupo, coloca al Deportivo en una situación un poco más comprometida para acceder a la siguiente fase de la competición. De la Barrera evitó pronunciarse sobre la presión y apostó por ir afianzando sus ideas de cara a los dos siguientes compromisos, ante Compostela y Unionistas, ambos en Riazor. El técnico deportivista también se mostró confiado de cara a recuperar a algunos de los jugadores lesionados. Ayer contra el Salamanca acumuló hasta siete ausencias por problemas físicos.

“La ansiedad no tiene que ser nunca un problema, lo que tenemos que hacer es preparar lo mejor posible los partidos e intentar ganarlos”, razonó sobre lo que le aguarda a su equipo.