El entrenador del Salamanca, Lolo Escobar, afirmó que su equipo se mereció la victoria ayer contra el Deportivo en el estadio Helmántico. “Si algún equipo ha tirado a portería, ha puesto centros y ha finalizado jugadas ha sido el Salamanca. Creo que hemos tenido bastante bien controlado el partido en casi todos los aspectos y teniendo en cuenta la dimensión del rival. El rival era súper potente y lo hemos controlado. En la segunda parte el equipo ha ido a por el partido y nos ha faltado poco”, reflexionó.

Escobar, sin embargo, también se mostró contento por el punto logrado por su equipo dada la mala dinámica que arrastraba. “El punto lo valoro muy positivamente porque, primero, rompes una dinámica horrorosa de resultados y puedes empezar a creer. Sobre todo puedes empezar a creer a partir de la portería a cero, que creo que el equipo ha estado espectacular”, manifestó el técnico del Salamanca.

Lolo Escobar se estrenaba ayer en el banquillo de su equipo, al igual que lo hizo Rubén de la Barrera en el del Deportivo, y destacó el ambiente que se encontró en el campo. “Estoy muy contento con mi debut, tenía ganas de sentir el Helmántico y la verdad que por momentos me he llegado a emocionar. Lo que más destaco, más incluso que el punto, es que he visto a la afición muy volcada con el equipo”, manifestó el técnico del Salamanca después del partido.