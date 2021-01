Diego Rolan afirmó esta mañana que su "idea" es permanecer en el Deportivo lo que resta de temporada y no abandonar el club durante este mercado de invierno. "Ahora mismo pienso en el Deportivo, en el partido del domingo. Va a ser muy importante para nosotros. Se irá viendo, pero no tengo en la cabeza salir. Mi idea es estar aquí, jugar los partidos y tratar de hacerlo lo mejor posible. En mi cabeza no está esa opción, pero después pueden pasar muchas cosas", manifestó el jugador uruguayo, que esta mañana recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de diciembre.

Rolan también se mostró esperanzado de dejar atrás los problemas físicos que arrastra y poder reaparecer en el partido del domingo contra el Compostela en Riazor. "Me encuentro bien, obviamente me falta un poco de trabajo, porque con las molestias no pude entrenar al cien por cien. Pero ya me voy a unir al grupo y tengo estos días que quedan para poder alcanzar mi mejor nivel físico y técnico. Si todo va bien creo que para este partido voy a estar a las órdenes del míster, así que veremos cómo termino la semana", destacó.