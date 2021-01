El portero deportivista Carlos Abad se refirió esta mañana en Abegondo a los cambios colectivos e individuales con el nuevo técnico, Rubén de la Barrera. “Nos pide en el campo mucha movilidad para ocupar los espacios, tener el balón, ser protagonistas y atacar mucho”, explicó el canario, ahora con más protagonismo porque el nuevo entrenador quiere “iniciar mucho desde atrás”. “El portero tiene un papel más importante”, afirmó el arquero blanquiazul. En ese sentido, se siente “cómodo” en el juego con los pies: “No tengo ningún problema”.

El domingo, contra el Compos en Riazor, confía en que el Dépor pueda mostrar la mejoría que busca De la Barrera. “Espero que las condiciones acompañen y plasmar en el campo lo que el míster nos pide. Poco a poco vamos adquiriendo conceptos. No podemos pasar de cero a cien, pero seguro que se irá mejorando”, argumentó.

A Carlos Abad no le sorprenden las buenas actuaciones que realizó bajo palos su compañero Lucho García en la Copa, pero está centrado en sí mismo. “Yo me preocupo de lo mío. No puedo estar pensando en lo que están haciendo los demás”, zanjó.