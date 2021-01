Diego Rolan y Uche Agbo esperan estar a disposición de Rubén de la Barrera para el partido del domingo contra el Compostela en Riazor (17.00 horas). Son dos de los siete jugadores que, por problemas físicos, no pudieron estar a las órdenes del nuevo técnico para el debut del coruñés en el banquillo blanquiazul el pasado fin de semana en Salamanca. Tanto el uruguayo como el nigeriano se incorporaron ayer al trabajo grupal y realizaron las tareas con normalidad junto a sus compañeros, aunque en el caso de Rolan se retiró a los vestuarios en la parte final de la sesión, según informó el club “tal y como estaba previsto por los servicios médicos”. Si siguen evolucionando de forma positiva durante lo que resta de semana, podrán reaparecer en el trascendental encuentro que enfrentará al Dépor y al Compos.

El propio Rolan se mostró ayer optimista sobre sus posibilidades de regresar a la competición frente al conjunto santiagués. “Me encuentro bien, obviamente me falta un poco de trabajo, porque con las molestias no pude entrenar al cien por cien. Pero ya me voy a unir al grupo y tengo estos días que quedan para poder alcanzar mi mejor nivel físico y técnico —anunció antes de la sesión de ayer tras recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador de diciembre—. Si todo va bien creo que para este partido voy a estar a las órdenes del míster, así que veremos cómo termino la semana”.

El retorno del uruguayo, actual pichichi del Dépor con dos goles en 242 minutos, supondrá un salto de calidad en la delantera blanquiazul, muy escasa de pólvora. Miku, Rui Costa y Adri Castro aún no marcaron y Beauvue solo celebró un tanto, el de la jornada inaugural ante el Salamanca. Rolan se perdió los primeros duelos porque tuvo que viajar a Uruguay para arreglar la documentación necesaria para competir en Segunda B y se estrenó marcando en sus dos primeros encuentros, ante Racing de Ferrol y Pontevedra. Solo jugó otro partido más, frente al Celta B. El domingo, si está disponible, tratará de aumentar su cuenta contra el Compos.

Lo necesita el equipo coruñés, que ya no puede fallar más si no quiere complicarse su clasificación entre los tres primeros para seguir peleando por el ascenso a Segunda, así que la recuperación de Rolan y Uche permitirá a De la Barrera elevar el potencial para tener más opciones de sacar adelante el partido del domingo, el primero de los dos compromisos consecutivos que el Deportivo afrontará en casa, ya que tras recibir al Compos volverá a competir como local el siguiente domingo contra Unionistas, líder destacado del subgrupo 1A.

“No tengo en la cabeza salir”, dice el charrúa

Diego Rolan afirmó ayer que su “idea” es permanecer en el Deportivo lo que resta de temporada y no abandonar el club durante este mercado de invierno. “Ahora mismo pienso en el Deportivo, en el partido del domingo. Va a ser muy importante para nosotros. Se irá viendo, pero no tengo en la cabeza salir. Mi idea es estar aquí, jugar los partidos y tratar de hacerlo lo mejor posible. En mi cabeza no está esa opción, pero después pueden pasar muchas cosas”, manifestó el jugador uruguayo, que antes del entrenamiento de ayer en Abegondo recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de diciembre. El charrúa analizó las características del nuevo entrenador, Rubén de la Barrera, quien “llegó con buenas ideas de juego y le está dando intensidad y dinamismo al equipo, que es algo que estaba fallando. “Creo que puede ser muy interesante para los jugadores a medida que vayamos trabajando con él y vaya inculcando las ideas”, argumentó el atacante uruguayo. El Dépor es uno de los equipos menos goleadores de Segunda B, con solo siete tantos en diez jornadas, pero Rolan está convencido de la capacidad anotadora de todos los delanteros de la plantilla. “Con la idea de juego que tiene el nuevo entrenador, muy interesante, creo que los atacantes pueden salir algo más beneficiados. Vamos a necesitar un poco de tiempo para inculcar esa idea del entrenador, pero estoy seguro y convencido de que los atacantes de aquí son goleadores y pueden hacerlo bien”, concluyó.