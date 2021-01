Uche Agbo es la principal duda en el Deportivo para el encuentro de mañana en Riazor contra el Compostela (17.00 horas). El regreso del nigeriano, que lleva más de un mes sin competir, se presentaba como una de las principales bazas de Rubén de la Barrera para encontrar la mejoría que persigue desde que se hizo cargo del equipo. El mediocentro trabajó el miércoles y el jueves con el grupo y todo invitaba a pensar en que estaría disponible para el duelo contra el conjunto santiagués, pero ayer no pudo ejercitarse por culpa de unas molestias en un aductor. No está descartado para el encuentro de mañana. Dependerá del resultado de las pruebas y, en todo caso, de sus sensaciones. En cambio, Diego Rolan sí que pudo trabajar ayer nuevamente con total normalidad. En principio, está apto para competir e incluso apunta al once inicial formando pareja ofensiva con Adri Castro.

El último partido de Uche con el Deportivo fue el 13 de diciembre del año pasado, contra el Celta B. En total, el centrocampista ha disputado ocho encuentros en lo que va de temporada, cinco de ellos como titular, y todavía no ha mostrado el nivel que se esperaba de él. Este año aún no se ha estrenado. Primero, porque tuvo más días de permiso que el resto de compañeros tras su viaje a Nigeria por el parón navideño. Y segundo, porque luego estuvo de baja por problemas físicos. Esta semana se reincorporó al grupo con éxito, pero ayer volvió a dar un frenazo por esas molestias en un aductor. Tampoco se ejercitó ayer sobre el césped el lesionado Keko Gontán, que sigue de baja y todavía no ha comenzado su reincorporación paulatina al grupo. En cambio, sí estuvieron a las órdenes del coruñés Beauvue, Héctor, Bóveda y Miku, que ultiman sus recuperaciones, así como Diego Rolan, que salvo sorpresa estará disponible para reaparecer mañana.

Dos pivotes y dos puntas

De la Barrera ensayó ayer un dibujo diferente al 1-4-3-3 que eligió para su estreno en el banquillo del Dépor el pasado fin de semana en Salamanca. Esta vez optó por dos mediocentros —Álex y Borges— por delante de la línea de cuatro, en la que Derik hizo de lateral derecho, con Mujaid y Granero en el eje de la zaga, más Salva Ruiz en el flanco izquierdo de la retaguardia.

Lara y Galán ocuparon las bandas del ataque, con Diego Rolan y Adri Castro como principales referencias para el gol. Dos pivotes y dos puntas. Un 1-4-4-2 que el coruñés también tiene ensayado y que podría utilizar ante el Compos. Esta mañana, desde las 11.00 horas, De la Barrera dirigirá un último ensayo en Abegondo y, a continuación, hará pública la lista de convocados para el trascendental encuentro frente al Compostela.