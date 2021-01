“Tiene nombre y apellido de crack”, resumió ayer un integrante de la plantilla deportivista después del recibimiento sobre el césped a Raí Nascimento. Al nuevo fichaje deportivista le tocó soportar la tradicional novatada de los recién llegados, a los que no les queda más remedio que atravesar el pasillo formado por sus compañeros mientras recibe una ristra de collejas. El nombre del joven brasileño incorporado por el club para cubrir la ficha sub 23 que estaba vacante en la plantilla remite a ilustres compatriotas suyos y sobre él están depositadas buena parte de las esperanzas de cambiarle la cara el ataque del equipo. “A ver si entre todos y con esta savia nueva somos capaces de agitar el árbol”, reflexionó el presidente, Fernando Vidal, en la presentación.

El jugador asume el reto que tiene por delante y al mismo tiempo llega concienciado del desafío colectivo del equipo en un momento de la temporada especialmente delicado por la racha de resultados del último mes y medio. “Tenemos siete finales y hay que ganarlas como sea para ascender. El objetivo está claro. Son siete finales y antes de venir estaba planteándolo ya desde fuera”, reconoció.

El jugador brasileño funcionará como un comodín para Rubén de la Barrera por su capacidad para adaptarse a varios puestos ofensivos. “Soy un jugador de mucho trabajo, me gusta jugar en diferentes posiciones de arriba, tanto de mediapunta como en ambas bandas, incluso de punta, estuve hablando con el entrenador y donde me vea y me ponga intentaré dar mi máximo rendimiento y máximo trabajo y, si puede ser con gol, mejor”, indicó ayer el futbolista en su presentación.

Raí, sin embargo, llega condicionado por los pocos minutos que disputó este curso con el Zaragoza hasta que rescindió su contrato el pasado lunes. A pesar de que apenas pudo jugar, aseguró que está disponible para debutar el domingo contra Unionistas. “No he tenido muchos minutos hasta ahora, pero vengo preparado. Estuve entrenando con normalidad, hoy (por ayer) entrené aquí y me sentí bien. Si cuentan conmigo el domingo, estaré a tope. Físicamente estoy bien”, garantizó. El joven brasileño se ejercitó ayer por primera vez a las órdenes de Rubén de la Barrera en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo y pudo conocer a sus nuevos compañeros, a los que agradeció el recibimiento.