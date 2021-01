El de esta tarde en Riazor contra Unionistas no es un partido cualquiera para el Deportivo. “Es una final, a las cosas hay que llamarlas por su nombre”. Lo dice Rubén de la Barrera, y como tal lo afronta. No se guardará nada. Pondrá todo lo que tiene desde el inicio, incluidos Uche Agbo y Keko Gontán, que salen de sendas lesiones y hasta el jueves por la tarde no se incorporaron al grupo. Los dos apuntan al once. También el recién llegado Raí Nascimento, que apenas acumula cuatro días de trabajo con su nuevo equipo. Con los tres probó ayer el entrenador coruñés entre los teóricos titulares sobre el césped de Abegondo, donde dividió a sus jugadores en dos equipos de once para trabajar aspectos tácticos de cara al trascendental duelo ante Unionistas de Salamanca.

El Dépor echa de menos la aportación de dos futbolistas tan determinantes como Uche Agbo y Keko Gontán, diferenciales si están en forma. El nigeriano no compite desde la derrota del 13 de diciembre contra el Celta B (1-2). Después se reincorporó al trabajo más tarde que el resto de sus compañeros tras disfrutar de un permiso especial por Navidad. Luego parecía que iba a reaparecer pero diferentes problemas físicos le impidieron estar disponible hasta esta semana. La empezó al margen del grupo, al igual que Keko, pero el jueves por la tarde, en el entrenamiento a puerta cerrada que De la Barrera dirigió en Riazor, tanto Uche como Keko se pusieron a las órdenes del técnico coruñés. Más tiempo sin jugar en liga lleva el madrileño, desde la visita al césped artificial de Guijuelo (0-0), el 22 de noviembre. La superficie artificial le provocó una lesión muscular en el sóleo de la que tardó más de la cuenta en recuperarse. Reapareció el 6 de enero en la Copa frente al Alavés (0-1) pero recayó y tuvo que esperar casi otro mes para volver a estar disponible.

Esta tarde, frente a Unionistas, intentará darle otro aire al ataque del Dépor, tan necesitado de futbolistas desequilibrantes como Keko o Raí. El brasileño solo había participado en siete partidos con el Zaragoza antes de desvincularse del club maño con el objetivo de encontrar en Riazor los minutos que no tenía en La Romareda. Esta tarde tendrá su primera oportunidad con la camiseta blanquiazul.

Del 4-2-3-1 al 4-1-3-2

Según los ensayos de ayer, Raí partirá desde la mediapunta en un 4-2-3-1 para enlazar con Miku, un dibujo flexible que puede derivar hacia un 4-1-3-2 con un solo pivote —Uche— y tres centrocampistas —Borges, Keko y Lara— a la espalda de los dos puntas: Raí y Miku.

El madrileño, talismán, no perdió en liga

Tres victorias y dos empates es el balance del Deportivo en los cinco partidos ligueros que ha disputado Keko Gontán esta temporada. El madrileño, talismán, es el único futbolista de la plantilla que no perdió ningún partido esta temporada en Segunda B. Participó en las victorias ante Salamanca, Unionistas y Coruxo, y también en los empates de la primera vuelta contra Compostela y Guijuelo. Keko fue el mejor futbolista blanquiazul en el arranque del campeonato pero no logró estrenar su cuenta goleadora en esos cinco encuentros en los que participó. Tras superar sus problemas físicos, vuelve a estar disponible para tratar de ayudar al equipo coruñés a superar este crítico momento después de encadenar cinco jornadas sin ganar, con un balance de tres derrotas y dos empates.

Héctor, aún sin el alta, fuera de la convocatoria

Tanto Keko como Uche recibieron ayer el alta médica al término del entrenamiento que Rubén de la Barrera dirigió en las instalaciones de Abegondo. El otro futbolista del Deportivo que estaba lesionado, Héctor Hernández, también trabajó con el grupo pero todavía no tiene el visto bueno de los servicios médicos para poder competir y, por lo tanto, se quedó fuera de la convocatoria para el partido de esta tarde contra Unionistas.