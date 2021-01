Rubén de la Barrera hizo una lectura positiva del 0-0 frente a Unionistas, no por el resultado pero sí por la imagen que, a su juicio, ofreció el Deportivo. “La mejoría experimentada es evidente. Se tradujo en control del partido y llegadas. Sabíamos que las ventajas ocurrirían principalmente por fuera, de ahí que decidiéramos perder a un jugador de mediocampo, Raí, y acabar con dos puntas, Miku y Claudio [Beauvue]. ¿Qué falta? Los resultados son fruto de los procesos, de lo que haces o no haces, y la realidad es que, salvo dos desajustes, controlamos el partido, lo llevamos a campo contrario e impedimos que el rival corriera. Estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadores. Cuando uno no gana, llevaré hostias por un tubo porque defiendo un proceso y no un resultado. Hay resultados que acercan a victorias, y victorias que acercan a derrotas. Lo de hoy tiene que traducirse en tres puntos en O Vao”, auguró el técnico del Deportivo en referencia al partido del próximo domingo en el campo del Coruxo.

“Desde el resultado no podemos estar contentos nunca. Y desde el juego he percibido una mejoría evidente en todo”, recalcó De la Barrera, que vio penalti sobre Galán en la recta final del encuentro. “Unas veces [los árbitros] darán y otras quitarán. Esta última jugada de Galán me parece que es penalti pero también creo que en todo este tipo de situaciones va a haber que decirles a los jugadores que se tiren, porque si no se tiran parece que no se lo pitan, y si se tiran luego les toman la matrícula. Me ha parecido penalti”, insistió.

Sobre el adiós de Diego Rolan y lo que espera el técnico en este mercado invernal que se cierra, De la Barrera evitó dar ninguna pista y reiteró su confianza en los jugadores de los que dispone: “No me espero nada y me lo espero todo. Lo que quiero es extraer rendimiento a esta plantilla de jugadores, que es muy buena. Hay jugadores aquí con hambre, con ganas. ¿Que no salen las cosas o no se traduce en el resultados? Efectivamente, pero mi confianza en ellos es total y plena”. “Me debo a este club, soy consciente de una situación y aceptar la realidad implica extraer lo máximo de lo que hay. En esta plantilla, y más ahora que no llegan resultados, confío a muerte. Sigo a lo mío. Confío más todavía tras lo visto hoy, aunque el resultado no me da la razón. Me agarro a lo que puedo controlar, que es el juego del equipo”, añadió Rubén de la Barrera, muy satisfecho por el partido de su equipo: “Dimos un paso adelante. Como entrenador me siento orgulloso de lo que hicimos como colectivo”.