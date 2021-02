El Deportivo no arranca. Es difícil hacerlo cuesta arriba y con el motor medio gripado. Lo peor es que la temporada se pone cada vez más cuesta arriba y el margen es cada vez más estrecho. Ayer lo intentó y mostró cierta mejoría ante Unionistas, pero no fue capaz de desmontar la propuesta del líder del subgrupo porque los argumentos ofensivos del conjunto de Rubén de la Barrera son muy escasos. El técnico coruñés no ha sido capaz de alterar una dinámica muy negativa y el equipo enlaza ya seis partidos sin ganar. Encadena además cuatro jornadas sin marcar que evidencian las carencias de un grupo al que no le sobra nada y le falta lo más importante.

Al Deportivo se le presentaba una encrucijada después de un trayecto repleto de baches al que se dirigió por propia iniciativa. Nadie le señaló ese camino, pero al final ha terminado condenado a jugárselo todo cada semana a una carta. Ganar a Unionistas ayer era obligatorio para mantenerse al menos en la carretera; perder significaría descarrilar prácticamente por completo. De la Barrera apeló a la épica ante una situación así, pero lo que necesitaba el equipo era fútbol para doblegar al líder destacado del subgrupo. Lo buscó con un lavado de imagen completo de la alineación.

Uche y Keko volvieron tras casi dos meses parados y Raí se coló en el once con apenas un puñado de entrenamientos. Los focos estaban puestos sobre los tres como solución a los males del conjunto blanquiazul, huérfano ayer de Mujaid y con Miku solo en la punta de ataque.

La puesta en escena no sorprendió a nadie y se desarrolló según el guion previsto. Dominó el Deportivo, que se plantó en campo contrario y monopolizó la pelota en el primer cuarto de hora. A Unionistas le tocaba resistir y posiblemente supiera que si aguantaba ese arreón inicial fruto de las necesidades blanquiazules el panorama se le iría aclarando y podría crecer en el partido. La receta la basó en la seguridad defensiva que ha mostrado desde el arranque del campeonato y que le ha permitido encajar solo tres goles esta temporada.

Mandaba el Deportivo, que sin embargo no creaba excesivo peligro y favorecía que Unionistas se encontrara cada vez más cómodo. Un gol modificaría por completo el escenario, pero a los blanquiazules les volvió a faltar puntería. La mejor la tuvo Miku después de un balón que ganó Keko en la banda derecha. El venezolano no consiguió rematar en boca de gol, sujetado de manera clara por un defensa.

La oportunidad confirmó que al equipo de Rubén de la Barrera le sigue faltando mucho en la creación, por más que ayer buscase más recursos por el centro con Raí Nascimento. El brasileño, sin embargo, no parece el tipo de jugador capaz de generar por dentro, así que al Deportivo no le queda más remedio que escorarse hacia las bandas y fiarse de la inspiración de Keko o la pifia del rival, como ocurrió en esa ocasión desperdiciada por Miku.

Falló el equipo blanquiazul y se animó Unionistas, que empezó a tener más continuidad en su juego. Incluso amenazó con una oportunidad muy clara superada la media hora. De la Nava se incorporó con facilidad aprovechando un despiste en el repliegue de Salva Ruiz, lento para recuperar la posición El remate de Diego Hernández en el área lo tuvo que desviar con apuros Carlos Abad para ahorrarle un sofoco importante a su equipo.

Sucedió poco en ese primer tiempo y lo agradeció Unionistas, que a la vuelta del descanso tuvo que soportar otro asedio. Resulta que al Dépor es sencillo defenderlo y más para un equipo tan seguro atrás como el salmantino. El conjunto blanquiazul apenas logra colocar jugadores en el área y al final los centros de las incorporaciones de Keko, apoyado por Borges como interior los acababan despejando con facilidad los centrales visitantes.

El tiempo corría a favor de Unionistas, férreo en defensa para repeler los intentos de un Deportivo que empezó a basar su ataque en los centros desde los costados. A la solvencia atrás añadió el peligro que ponía en las acciones a balón parado. A través de un falta lejana al área pudieron adelantarse. Dudó la defensa blanquiazul y el balón quedó muerto en el área. Estuvo rápido Carlos Abad para agigantarse y nublar las ideas de un rival que intentó cazarlo antes de que acabara en saque de esquina.

Al Deportivo le quedaba entonces el recurso de la épica a la que apeló su entrenador y se lanzó a por un tanto que le permitiera despejar las dudas que tiene en el horizonte. Hubo de nuevo más empuje que fútbol porque no encontró soluciones que no fueran volcar el juego hacia los costados.

Con Miku y Beauvue sobre el césped intensificó el bombardeo de centros sobre el área de Unionistas, pero la mejor ocasión para desnivelar el partido llegaría a través de una diagonal de Borja Galán. El disparo cruzado del extremo madrileño lo desvió Serna y con esa oportunidad se esfumaron las esperanzas deportivistas de afianzarse en las posiciones altas de la clasificación.

El punto no arregla la delicada situación en la que está atrapado el conjunto blanquiazul, cada vez más mermado por la desconfianza de los malos resultados y amenazado por rivales especialmente predispuestos a aprovecharse de sus debilidades. De la encrucijada que tenía delante, el Deportivo salió con más dudas. Podría resolverlas el próximo partido, pero los problemas parecen ya más estructurales que puntuales en un equipo con muy pocas certezas. Su mejor versión en varias semanas no le alcanzó ayer para lograr la victoria que necesitaba, pero al mismo tiempo puede servir para comenzar a despertar un motor gripado.