Salva Ruiz espera que la mejoría mostrada por el Deportivo ante Unionistas sirva para impulsar al equipo en las seis jornadas finales. “Veníamos de una muy mala racha y dinámica. Se ha cambiado la imagen pero no se han podido conseguir los tres puntos. Esto tiene que ser un punto de partida, un punto de inflexión. Lo que nos ha faltado es el gol. Hemos hecho un partido bastante completo. Era el líder y solo había recibido tres goles”, recordó sobre Unionistas, que sigue ocho puntos por encima del Deportivo en la clasificación.

Lamenta Salva que al equipo coruñés le volviera a faltar el gol una jornada mas, pero considera que el Dépor ha dado un paso adelante en ataque. “Es algo que estamos trabajando e intentando mejorar durante la semana. En otros partidos estaba más preocupado porque no llegábamos al área, no intervenía la defensa o el portero, y en este partido les hemos hecho trabajar bastante, aunque no nos vamos contentos del todo”, apuntó el lateral valenciano, que no concibe la posibilidad de no acabar entre los tres primeros del subgrupo: “El vestuario no se plantea eso. Con partidos como estos, estamos más cerca de ganar que de la derrota”.

Además, Salva también se refirió a la salida del Dépor de Diego Rolan: “Son cosas del fútbol. Dentro del vestuario da un poco de pena porque era un jugador apreciado en el equipo e importante, pero tenemos mimbres para seguir adelante y que no se note la ausencia”.