Los intentos que el Deportivo realizó hasta última hora por reforzarse en el mercado invernal fracasaron y Rubén de la Barrera se queda sin Diego Rolan ni Rui Costa, y con el único fichaje ya conocido de Raí Nascimento. Para tratar de amortiguar el impacto de esas dos salidas el club optó por hacer ficha del primer equipo a dos jugadores del filial: el centrocampista Diego Villares y el delantero Rayco Rodríguez. Ambos nacieron en 1996 y al tener 24 años pasan a tener licencia del Dépor, la única fórmula para poder competir a las órdenes de Rubén de la Barrera. Dos altas desde Tercera en un mercado invernal que deja al equipo coruñés más débil de lo que estaba, sobre todo por quedarse sin Rolan, su actual pichichi y en teoría su futbolista más diferencial.

El Deportivo trató hasta última hora de incorporar al delantero Sergio Moreno, pero las diferencias entre el Rayo Vallecano, el club al que pertenece, y el Mirandés, donde está cedido, impidieron que la operación cristalizara. El equipo de Anduva accedió a abrir las puertas al atacante para que firmara por el Dépor, y el Rayo también daba el visto bueno a la operación, pero antes exigía al Mirandés un pago pactado por haber alineado a Moreno en el encuentro liguero ante el cuadro vallecano. El contrato del jugador con el Dépor estaba firmado pero, sin el OK del Rayo, al final la operación se truncó.

Para tratar de compensar la salida de los dos delanteros, sobre todo la de Rolan, el Dépor se fijó en varios futbolistas ofensivos del Mirandés. Fracasaron los intentos por incorporar al punta Mario Barco y al extremo Moha Ezzarfani, así que desde el viernes pasado el club preguntó por la situación de su compañero Sergio Moreno. La negociación para incorporar al delantero formado en la cantera del Rayo y que esta campaña lleva dos goles en 19 encuentros con el Mirandés en Segunda parecía encaminada, pero finalmente no se pudo cerrar, así que el Dépor inscribió a Rayco con el primer equipo.

Dos que suben, Villares y Rayco, y otros dos que salen: Rolan, que jugará cedido lo que resta de temporada en el Pyramids egipcio; y Rui Costa, quien abandona el club coruñés para regresar al fútbol portugués con el Santa Clara. De la Barrera tendrá, por lo tanto, tres novedades a sus órdenes para lo que resta de temporada: Rayco, Villares y Raí.

Sin músculo económico para reforzarse, el Dépor recurre en esta ventana invernal al Fabril apostando por Villares y Rayco para dar el salto a la primera plantilla. El centrocampista lucirá el dorsal 22 que hasta ahora pertenecía a Rolan. “Muy contento con esta oportunidad. Ganas e ilusión no faltarán”, expresó Villares en las redes sociales. El lucense llegó en 2018 al Fabril procedente del Racing Villalbés, el equipo de su localidad natal. Esta es, por lo tanto, su tercera temporada en el Deportivo, aunque en enero de 2019 regresó al Racing para jugar media campaña cedido. En el curso actual estaba siendo uno de los fijos en los planes de Juan Carlos Valerón y había aportado dos goles en Tercera. Es un medio ofensivo que puede jugar tanto de pivote como de interior. El canario Rayco, por su parte, es un polivalente delantero que llevaba cuatro goles en su primera campaña en el filial.

El Dépor aspiraba a elevar el nivel de la plantilla en este mercado invernal pero acaba perdiendo potencial sobre todo por la salida de Rolan en un equipo al que le sigue faltando imaginación y gol. Con estos últimos movimientos el Deportivo cubre las 22 licencias. Este es el grupo definitivo de futbolistas con el que De la Barrera intentará cumplir la difícil misión de lograr una reacción que debe ser inmediata y sostenida, ya que tras seis jornadas sin ganar el Dépor ya no depende de sí mismo para acabar la esta liguilla inicial en las tres primeras plazas, las que dan derecho a seguir aspirando al ascenso.

Dos delanteros con un paso efímero

Diego Rolan cerró ayer un capítulo más de su agitada etapa como deportivista. El delantero uruguayo se marchó cedido al Pyramids FC egipcio hasta final de temporada y con una opción de compra incluida en el préstamo. El club logró encontrarle una salida después de asumir que no podía seguir sosteniendo su alto salario. Además de Rolan también abandonó ayer la disciplina blanquiazul Rui Costa. El atacante portugués dejó el Deportivo para recalar en su país y firmar por dos temporadas y media con el Santa Clara, de la máxima categoría lusa. La marcha de Diego Rolan rumbo a Egipto puso punto y final a la breve etapa del uruguayo con la camiseta blanquiazul este curso y representa un alivio para la maltrecha economía del club. El delantero, sin embargo, deja un hueco importante de llenar después de convertirse en la principal referencia de un equipo con importantes lagunas ofensivas. Rolan disputó cuatro partidos y anotó dos goles antes de que el presidente, Fernando Vidal, reconociera que su salario era “inasumible”. Antes, al final del verano, el club se felicitó de poder contar con él tras rechazar las ofertas que habían llegado al considerarlas insuficientes. Tres años después de su fichaje, al uruguayo se le presentaba la oportunidad de debutar como deportivista, aunque antes tuvo que ponerse en forma tras no hacer la pretemporada con la plantilla, y resolver cuestionas administrativas en su país de origen. El club no aclaró ayer las condiciones de la cesión al Pyramids FC, pero Rolan mantiene contrato con el Deportivo hasta 2022. Quien se ha desvinculado por completo es Rui Costa, que regresa a Portugal para incorporarse al Santa Clara. El delantero cierra así una etapa efímera en la que apenas ha conseguido brillar con la camiseta deportivista. El jugador nunca consiguió afianzarse en el once, ni con Fernando Vázquez ni posteriormente con Rubén de la Barrera, y se va sin estrenarse como goleador.