En apenas seis meses Peru Nolaskoain ha pasado de bajar a Segunda B con el Deportivo a celebrar con el Athletic Club de Bilbao la Supercopa de España, el primer título de su carrera. Estuvo en La Cartuja con sus compañeros, aunque todavía no ha podido debutar esta temporada debido a la lesión de tobillo que arrastra desde su etapa en el equipo coruñés.

¿Cómo lleva ese tobogán de emociones por el descenso, la lesión que no acaba de superar y ahora su primer título?

No es fácil llevarlo porque me fui de A Coruña con muy mal sabor de boca, por mí, pero sobre todo por vosotros, por vuestra gente, por la ciudad. Acabé cogiéndole mucho cariño a la ciudad y al club. Me fui como con una cuenta pendiente, como fallándole a todos. Entonces, no fue fácil irme de A Coruña. Luego aquí se ha complicado lo de la lesión, pero la semana de la Supercopa ha sido bonita. Aunque no haya podido jugar ni un minuto, sentirme en el grupo y ganar ese título, el primero de mi carrera, ha sido muy bonito.

¿Cómo lo vivió en La Cartuja?

Estuvimos en la grada, detrás del banquillo. Nosotros los lesionados fuimos solo a la final. El domingo llegamos a Sevilla, nos juntamos con el equipo, y estuvimos en ese día tan bonito y al final tan largo, que a todos nos hizo muchísima ilusión.

¿Se siente también campeón aunque no jugara?

No sé si soy campeón, pero los compañeros me han hecho sentirme campeón, aunque no pudiera entrenar ni jugar con ellos. Estoy todos los días trabajando y creo que ese trabajo también se vio recompensado en La Cartuja. Por una parte, quiero sentirme campeón también aunque no haya podido aportar al equipo.

¿Lo celebró a tope?

Sí. Eso pocas veces se vive en la vida, ganar un título, y ganándole a partido único al Madrid y al Barcelona. Era el momento de celebrar. Aunque no pude aportar al equipo lo que quisiera aportar, intenté estar lo más feliz posible y lo más junto posible con el equipo.

¿Aún no superó la lesión de tobillo que sufrió con el Dépor?

No. Desde aquel partido contra el Rayo en el que me lesioné, la cosa se fue complicando poco a poco. Luego reaparecí contra el Mirandés pero no estaba ni al 10%. Era el momento de apretar y jugar. Apreté y quise jugar pero no estuve a mi nivel, no estaba bien físicamente. Ahora me ha costado recuperar y, a día de hoy, después de siete meses de aquel partido contra el Rayo, todavía estoy con lagunas, con trabajo específico, sin entrenar con el grupo. En nada empezaré con el grupo y espero que cuando me recupere vuelva a tener esa ilusión total por el fútbol.

¿Qué es exactamente lo que tiene?

Al principio me diagnosticaron doble esguince, interno y externo. Pero por correr un poquito demasiado… En el Dépor no estábamos muy bien y había que apretar. Apreté, pero se me volvió en contra. La gente piensa que no fui a A Coruña a aquel partido contra el Fuenlabrada porque no quería, porque estaba muy bien en casa de vacaciones, y era totalmente lo contrario. Estaba sufriendo, estaba ya con el tobillo muy mal. Hablé con el club y me dieron permiso para no ir a A Coruña y recuperar el tobillo. Esa fue la razón de no viajar a ese partido, porque yo estaba con el tobillo muy mal, todavía peor de lo que había estado. Si no, sería el primero en ir. Entonces, por eso digo que me quedó un poco sabor agridulce con la ciudad y con toda la gente.

El día del aplazamiento, el 20 de julio, sí iba a jugar.

Sí. Aquel día llegamos al campo y nos dijeron que se iba a suspender, no sabíamos nada. Iba a salir de titular, iba a jugar como podía, iba a ayudar al equipo como podía. Si me iba a reventar el tobillo, lo iba a reventar, pero no estaba para regalar nada. Le debíamos a la afición ese partido. Fue una desgracia total. Al final no se jugó y luego cuando se iba a jugar estaba todavía peor del tobillo y entonces no pude ayudar al equipo.

¿Por qué no viajó para estar con sus compañeros en el paripé del 7 de agosto, aunque no jugara?

Estaba en Lezama trabajando ya con los técnicos del Athletic. Mi objetivo era empezar la pretemporada lo mejor posible. Estaría encantado de ayudar al equipo. También se me quedó esa deuda pendiente de no acompañar al equipo en ese día tan difícil, pero di prioridad un poco a mejorar el tobillo, aunque me encantaría estar con el grupo ese día, sobre todo si pudiera jugar.

¿Cómo vivió ese verano loco en los despachos que concluyó con la confirmación del descenso del Deportivo?

Yo creo que fue una auténtica vergüenza. Se hicieron las cosas como uno quiso sin tener en cuenta a los demás. Si hubiéramos jugado ese partido, sinceramente yo creo que nos habríamos salvado. Lo digo de corazón. Veía al equipo bien, con ganas. Decidieron que no se jugara, el Fuenlabrada tampoco dio explicaciones... Al final, ya es pasado, pero a día de hoy recuerdo aquellos momentos y todavía me entra rabia, me entran ganas de llorar por todo lo que pasó, por cómo me fui de la ciudad y cómo acabé con la gente, con todo, aunque estoy con la conciencia tranquila de que di el 100% con ellos y lo volvería a dar si volviera a estar ahí. Fue un poco una locura. No sé ni lo que pasó. Dijeron tantas cosas y cumplieron tan pocas, que al final dejas de creer en todo. La pena es que daña al fútbol, daña a este deporte que todos queremos. Cosas como esas sobran en este deporte.

Ese “uno” que todo lo decidió tiene nombre y apellidos.

Yo creo que todos lo sabemos. Tampoco es momento de reproches. No sé cómo tendrá la conciencia la gente. Yo la tengo tranquila. El Dépor no compitió en las mismas condiciones que el resto, y eso es lo que importa.

¿Sigue en contacto con excompañeros que siguen en el Dépor?

Sí. Está Eneko Bóveda, está Álex, despedí hace poco al míster, Fernando Vázquez. Le escribí y me dio mucha pena, hizo un gran trabajo con nosotros y no se merecía ese final. Sigo hablando con gente, con médicos, fisios, con gente que sigue ahí, y les tengo mucho cariño.

¿Le duele verlo así en Segunda División B?

Está claro. Yo veo todos los partidos del Dépor. Tenemos un grupo de wasap y los comentamos por ahí. Es una pena verlo así y sentirme un poco partícipe de haberlo dejado así. Al final era nuestro trabajo mantenerlo en Segunda. Teníamos plantilla de sobra y no hicimos nuestro trabajo. Por eso se me quedó un poco de daño en el alma, mal sabor de boca de irnos así. Es hora de trabajar y el club tiene suficientes recursos para volver. Tiene que volver ya porque ver así al Dépor no es plato de buen gusto.

¿Qué le diría a la afición del Deportivo?

La verdad es que lo hablo mucho con mi gente, echo mucho de menos A Coruña. Su gente es maravillosa, el club es maravilloso y la ciudad es maravillosa. Verlo ahora así me da mucha pena y me da rabia por haberlo dejado así. Si tuviera que mandarles un mensaje, sería un poquito de perdón y que ojalá pronto volvamos a vernos, con la misma camiseta o con otra, pero en el fútbol profesional.