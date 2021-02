El entrenador del Deportivo Abanca, Manu Sánchez, afrontará lo que resta de temporada con solo 17 jugadoras con ficha del primer equipo tras las salidas de Lía y Kenni. Esperaba fichajes en el mercado invernal para equilibrar la plantilla, pero finalmente no llegó ningún refuerzo. Aun así, el técnico coruñés no quiere que eso se convierta en un pretexto en la carrera del Dépor Abanca por la permanencia en la Primera Iberdrola. “Nos caemos y nos levantamos una y otra vez. Pocas pero valientes y, sobre todo, muy comprometidas con este escudo”, expresó Manu Sánchez en las redes sociales. “No hay excusas, no hay reproches. Solo existe un único latido. El mejor escenario para demostrar que esto es el Dépor”, añadió el entrenador blanquiazul, que ayer empezó la preparación del partido del domingo en Badajoz (12.00 horas) contra el Santa Teresa.