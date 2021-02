Ya no estarán más a las órdenes de Juan Carlos Valerón. Desde esta mañana será Rubén de la Barrera el encargado de dirigir a Diego Villares y Rayco Rodríguez. De la mano dan el salto al primer equipo dispuestos a competir de igual a igual por un puesto con los otros 20 futbolistas que componen la plantilla del Deportivo. El Flaco celebra la irrupción de ambos fabrilistas convencido de que “van a ayudar”. “Son dos jugadores que ya contemplábamos que para la próxima temporada seguramente iban a tener muchas opciones de jugar en Segunda B como mínimo. Se les veía que el año que viene iban a estar en una categoría superior, y ha sido en esta”, argumenta el técnico del Fabril. Independientemente de las circunstancias y el momento, le parece “una decisión acertada” contar con Villares y Rayco para el primer equipo. “Mi reflexión es que una dirección deportiva no da este paso si no considerase que están preparados para ayudar. Los han estado siguiendo toda la primera vuelta y, en mi opinión, son jugadores que han hecho las cosas lo suficientemente bien como para que los hayan tenido en cuenta y, en estas circunstancias, hayan subido”.

Sobre el centrocampista lucense, Valerón considera a Villares un “jugador polivalente”. “Muchas veces se usa ese adjetivo pero yo lo digo en plan real. Conmigo ha jugado de mediocentro, de lateral derecho, en la banda derecha y de mediapunta, y en todas las posiciones ha dado un buen rendimiento. Es un futbolista que cumple el rol que le pongas, un jugador que siempre es bueno tener en una plantilla porque te puede ayudar en todo tipo de situaciones, sabiendo que va a rendir y a cumplir”, explica el entrenador grancanario. Es un centrocampista con “tendencia a ser ofensivo, porque tiene llegada desde segunda línea”, pero que también “se adapta a las necesidades y puede jugar de mediocentro posicional”. “Es más un futbolista de llegar a zonas de remate que de dar el último pase”, añade sobre el exjugador del Racing Villalbés, del que también destaca “su capacidad brutal de esfuerzo en defensa”. “No es fuerte, pero tiene mucha resistencia y una gran capacidad para abarcar campo”, añade.

Valerón también dedica elogios a Rayco, “un jugador más de área”, capacitado para actuar “en las tres posiciones de ataque, tanto en las dos bandas como de segundo delantero”. “Conmigo sobre todo jugó por la izquierda porque, desde mi punto de vista, al tener gol y llegar al área, desde el perfil izquierdo le es más fácil llegar a zonas de remate”. “Es más extremo que delantero, más un segundo punta, no para ser la referencia sino un jugador de llegar al área. Domina todo el juego de ataque. Es capaz de crearse él mismo las jugadas y llegar a zonas de remate para finalizar. Domina todos los registros. Se asocia bien y es muy vertical. Lo que más destaco de él es su mentalidad para llegar arriba y finalizar”. Pese a ese marcado carácter ofensivo, el atacante canario también “se esfuerza bastante para cumplir su tarea defensiva que le toque”. “Es muy profesional y tiene esa ambición que tiene que tener un jugador que quiere llegar. Se exige mucho, a veces demasiado diría yo. Lo hemos hablado con él, pero eso es bueno”, añade El Flaco sobre Rayco.

De la Barrera cuenta con tener a los 22 aptos para la primera de las seis finales, en O Vao

Rayco y Villares se estrenarán hoy en Abegondo como futbolistas del Deportivo a las órdenes de Rubén de la Barrera, que cuenta con tener a los 22 jugadores con ficha del primer equipo disponibles para afrontar el domingo en O Vao la primera de las seis finales que le quedan al Dépor en esta primera liguilla de Segunda B. Son los que están. Ya no habrá más movimientos, ni entradas ni salidas, así que el técnico pone toda su atención en sacarle el máximo rendimiento posible a los jugadores que tiene a sus órdenes. Mujaid Sadick, que se perdió por sanción el partido del pasado fin de semana frente a Unionistas, vuelve a estar disponible. Héctor Hernández lleva varias sesiones con el grupo y está pendiente de recibir el alta médica para regresar a las convocatorias. Los demás, si no surge ningún contratiempo, están en teoría aptos para competir. Rayco lucirá el dorsal número nueve que dejó libre Rui Costa, cuya salida comunicó ayer de forma oficial el Deportivo, al día siguiente de que el Santa Clara portugués anunciará el fichaje del delantero. “El Real Club Deportivo y Rui Pedro Silva Costa, Rui Costa, llegaron a un acuerdo para dar por finalizada, mediante rescisión, la vinculación contractual que les unía hasta el 30 de junio de 2022” indicó el club coruñés en un comunicado en el que apuntó que “el procedimiento” no fue “certificado federativamente” hasta primera hora de la tarde de ayer. “El Real Club Deportivo quiere agradecer a Rui Costa el trabajo realizado estos meses en el club, deseándole la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”, añadió en su nota el Dépor, que el lunes ya había informado de la cesión hasta final de temporada de Diego Rolan al Pyramids egipcio. El dorsal que hasta ahora pertenecía al uruguayo, que marcó dos goles con el 22 a la espalda en su camiseta blanquiazul, pasa ahora a Diego Villares. De esta forma, el Deportivo ocupó todas las licencias del primer equipo tras inscribir con una ficha sub 23 a Raí Nascimento, que ya debutó en el partido de la pasada jornada frente a Unionistas, más Rayco y Villares, que al tener 24 años no podían alternar el filial y el primer equipo. Ambos cerraron su etapa a las órdenes de Juan Carlos Valerón y hoy empiezan una nueva con De la Barrera compartiendo la ilusión por debutar cuanto antes, a ser posible ya este domingo (12.00 horas) en O Vao contra el Coruxo.