El Deportivo experimentará cambios inminentes en su funcionamiento promovidos por Abanca. El máximo accionista se involucrará más en la toma de decisiones bajo la premisa de una profesionalización pendiente desde que desembarcó en el club hace aproximadamente un año, cuando la entidad financiera dejó de ser el principal acreedor para convertirse en el propietario. El presidente del banco, Juan Carlos Escotet, adelantó ayer el giro que se avecina durante la presentación de la cuenta de resultados de la sociedad que encabeza.

Escotet admitió que la realidad en la que se encuentra el Deportivo es “precaria”, tanto por su situación financiera después del descenso a Segunda División B como por la mala dinámica deportiva en la que está ahora inmerso. “En el caso del Deportivo es una situación distinta, mucho más compleja desde el punto de vista financiero, mucho más compleja desde el punto de vista de lo que es una empresa deportiva y dada la precaria situación en la que se encuentra no solo en términos financieros sino, bueno, en el mismo resultado deportivo”, avanzó después de analizar ayer la situación en la que está Pescanova, también participada por Abanca.

El presidente de la entidad bancaria aludió entonces a la “profesionalización” que pretende para el club, iniciada con la entrada de David Villasuso, director corporativo y cargo de confianza del banco, en el consejo de administración como sustituto de Miguel Otero. Escotet no aclaró cuáles serán los cambios, pero aseguró que se encuentran en un proceso de “implementación” y que se anunciarán en breve. Por la tarde citó al consejo de administración para una reunión. La entidad financiera parte de la idea de que el Deportivo, a pesar de sus particularidades, se trata también de una empresa que debe ser reestructurada.

“Desde el primer momento también dijimos que íbamos a profesionalizar al club deportivo porque creemos que es una empresa como cualquier otra, no cejamos tampoco en ese empeño. Los cambios se van a profundizar. Estamos en plena fase de implementación y en los próximos días habrá un nuevo anuncio que apunta justamente a la profesionalización de la empresa”, adelantó Escotet.

Abanca ha ido involucrándose en la toma de decisiones del Deportivo desde que el pasado verano se convirtió en el propietario mediante una ampliación de capital que transformó su deuda en títulos. Antes había llegado un crédito participativo con el que se acudió al mercado de invierno de la temporada pasada. Como primer movimiento situó a David Villasuso, exejecutivo de la entidad y socio deportivista, como director corporativo. La estrategia pasa por seguir modificando el funcionamiento del club hasta adaptarse al rumbo que pretende establecer el banco.

La entidad financiera también ha promovido la elaboración de una auditoría que desveló recientemente el presidente deportivista, Fernando Vidal. El objetivo es diseñar el modelo a seguir a largo plazo por el club.

El máximo accionista, decisivo en el pasado mercado de invierno

El máximo accionista del Deportivo fue decisivo en el reciente mercado de invierno, en el que el club incorporó a Rai Nascimento y se desprendió de Rui Costa y Diego Rolan. La salida del delantero uruguayo era una obligación debido al alto salario que tenía firmado y por ese motivo el presidente deportivista, Fernando Vidal, reconoció que era “inasumible”. Rolan se marchó finalmente cedido al Pyramids egipcio con una cesión y el club promocionó a los fabrilistas Villares y Rayco al primer equipo. El director de fútbol del club, Richard Barral, explicó ayer la disponibilidad de fondos en el mercado. “Disponemos de un presupuesto y somos gente de club. Nos vamos a adaptar al club. No me gusta hablar de mochilas ni deudas. Sabemos cuánto tenemos y con eso es a lo que vamos. Si es mucho, más contentos, y si es poco, menos. No vale de nada decir que tienes esto y es poco o mucho. Lo que había. Vamos en busca de un perfil deportivo y luego con el criterio económico”, explicó. Barral, sin embargo, sí admitió que la inversión a comienzo de curso fue importante. “El presupuesto del verano fue muy alto para la categoría”, dijo ayer.