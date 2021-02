“Puede haber errores, pero no falta de planificación”, arrancó ayer Richard Barral su repaso al reciente mercado de invierno, marcado por las salidas de Diego Rolan y Rui Costa y unas últimas horas en las que no se materializó la llegada de Sergio Moreno. Al club no le quedó más remedio que promocionar a Villares y Rayco desde el Fabril, pero el director de fútbol deportivista defendió que ambos movimientos ya estaban previstos. El rendimiento de la plantilla y su responsabilidad en la elección de un grupo de jugadores muy cuestionado por la delicada situación en la que se encuentra el equipo salieron a la palestra el mismo día en el que Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, anunció cambios inminentes en el funcionamiento de la entidad.

Barral reconoció su responsabilidad por unos resultados lejos de las expectativas generadas en base a la inversión efectuada en verano, pero recordó que la posibilidad de alcanzar el objetivo todavía no está descartada y pidió “calma”. “Cuando configuramos el equipo no esperábamos estar en esta situación”, admitió. “Todos dijimos que era muy buena (plantilla), también desde dentro, pero por lo que sea el rendimiento no está siendo bueno y yo, como máximo responsable del área deportiva, tengo que asumirlo. Nunca me escondo. Pero esto no acabó.”, añadió el director de fútbol.

La situación, sin embargo, es cada vez más delicada para el Deportivo después de encadenar seis partidos consecutivos sin ganar. En los cuatro últimos ni siquiera ha marcado y el compromiso contra el Coruxo del domingo se presenta como trascendental. Un tropiezo más, según apuntó Barral, podría ser definitivo. “La situación es inesperada, pero no miro la clasificación. Solo pienso en Coruxo y ganar, si no ganamos va a ser muy difícil meternos entre los tres primeros. Pero hemos de pensar en el partido a partido. Así seis veces. Y la siguiente fase, igual. Domingo a domingo. Tenemos capacidad para hacerlo. Hay que demostrarlo”, reflexionó.

La dinámica desde mediados de diciembre, sumada a la destitución de Fernando Vázquez, han dejado expuesto al máximo responsable de la parcela deportiva. Barral es consciente de ello y asume que su continuidad podría ser analizada. “Al final se depurarán responsabilidades, cada uno en su departamento. Yo me haré responsable y pasaré un informe como mis colaboradores y las asumiremos como hay que hacerlo”, destacó. El director de fútbol, no obstante, declaró que se siente respaldado por el consejo de administración a pesar de que el presidente, Fernando Vidal, no garantizó que siguiera a final de temporada. “Me siento con confianza. Pero tampoco, y que no se me entienda mal, soy un profesional y no me preocupan esas cosas. Cuando no ganas las confianzas se van perdiendo poco a poco. Solo me preocupa el rendimiento del equipo. Lo demás, nada. Si no hay ascenso, asumiré mi parte”, subrayó.

El equipo deberá buscar el regreso a Segunda División después de un mercado de invierno en el que perdió a Diego Rolan y Rui Costa. Barral defendió las dos operaciones y confirmó que el jugador uruguayo no formaba parte de la planificación en verano. “La plantilla se hace sin Diego Rolan. Por una serie de circunstancias, el COVID ha hecho un cambio a todos los niveles, las ofertas que hubo de compra o cesión no llegaron a buen puerto”, manifestó. “Con Rolan no se contaba”, zanjó. El delantero jugará a préstamo hasta final de temporada en el Pyramids FC egipcio y en el contrato se ha incluido una opción de compra, aunque no es obligatoria.

El despido de Vázquez

Richard Barral también se tuvo que detener ayer en la destitución de Fernando Vázquez. El director de fútbol dejó en el aire por qué se decidió despedir al técnico de Castrofeito tras caer en Zamora, solo un partido después de que fuera ratificado por el presidente, Fernando Vidal. “La dirección deportiva pasa un informe. Tanto en el aspecto de jugadores como de entrenador. Luego se toman decisiones. La dirección deportiva pasó un informe en su momento y lo que creía que se tenía que hacer en su momento. A partir de ahí se toman decisiones en un momento u otro”, argumentó.

La relación entre ambos también ha sido objeto de debate, sobre todo a raíz de la denuncia formulada por Vázquez en su despedida. El exentrenador deportivista se refirió a situaciones “graves” en el equipo, pero Barral negó que se diera por aludido. “Si me diera por aludido lo diría. Siempre tuvimos una relación genial. Estaré aquí para lo que necesite. Se le preguntó por mí y dijo que la relación era buena”, apuntó.