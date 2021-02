José Alonso Lara (Sevilla, 2000) espera que el Deportivo comience su remontada clasificatoria con una victoria el domingo en O Vao frente al Coruxo, un rival que en la primera vuelta cayó en Riazor (1-0) gracias a un gol suyo.

Otra final a la vista, como la de la anterior jornada contra Unionistas.

Para mí y para todo el grupo desde el primer día todos los partidos son finales, porque necesitamos sumar de tres en tres, pero sí que es verdad que después del ambiente que se había creado por los últimos resultados, era un partido en el que necesitábamos más que nunca ganar, y yo creo que la actitud del equipo fue la correcta, la que debía mostrar el equipo, y no se consiguió. La actitud fue la que tiene que ser a partir de ahora para buscar los resultados que nos favorezcan.

Habla de actitud, ¿antes el equipo no quería como ahora?

Yo creo que son puntos de inflexión con un cambio de entrenador, como el que hemos podido ver todos, y a eso me refiero, a una diferente actitud pero por ese motivo, porque digamos que empezamos de cero, con una dinámica distinta y el equipo se lo ha tomado de la mejor forma posible y se está adaptando a lo que el míster nos pide.

¿Qué falta para que esa mejoría se traduzca en resultados?

Soy de los que piensan que el rival también juega, y nosotros ponemos todo el talento y nuestra actitud en el campo, pero en el fútbol lo que cuenta es transformar en goles las jugadas que creamos y es lo que nos está faltando un poco. Personalmente, me achaco también eso, como autocrítica. Como más disfruto es metiendo goles y es lo que necesita el equipo.

Contra el Coruxo, su próximo rival, marcó en la primera vuelta pero luego no volvió a anotar.

Sí. Lo he pensado. Es casi una vuelta desde mi primer gol. Quiero marcar los máximos posibles pero siempre para ayudar al equipo, que al final recala en uno mismo.

¿Por O Vao pasa el domingo el último tren por el ascenso?

Se puede hablar así pero al final vamos a tener que seguir. Esto es fútbol y puede pasar algo que no está escrito. Mentalmente no nos podemos meter esa presión pero sí que tenemos que afrontar ese partido nuevamente como todos los demás, a ganar, ganar y ganar.

¿No se ha visto su mejor versión?

Siempre soy de los que se exigen mucho y creo que siempre se puede algo más. Primero está el trabajo colectivo y en ello estamos aún. No está muy claro todavía llegar al objetivo, así que todavía tengo esa incertidumbre de llegar a mi máximo nivel.

¿Le falta mucho?

No es que me falte, pero sí que se vea. Quizá hay situaciones que antes no trabajábamos y ahora, gracias al míster, creo que las trabajamos y me beneficia mucho en ciertas partes del campo por el futbolista que soy.

Con el cambio de entrenador se desvió la atención de los jugadores, ¿cree que tienen que dar un paso al frente?

Sí. Está claro. Somos los que jugamos. El míster, por mucha estrategia y mucha sabiduría que nos pueda aportar, al final los que metemos el balón o damos el pase somos nosotros. Ahí hay que ser autocríticos y saber que en el campo después los que vamos a estar y a realizar las jugadas somos nosotros. Pero me consta que dentro del vestuario lo sabemos, lo tenemos presente y cada día nos exigimos para eso, para no echarle la culpa a nadie y ser nosotros los dueños del destino.

¿Qué tal está viendo a Villares y Rayco estos primeros días?

Van a aportar mucho. Vienen con emoción e ilusión de aportar lo máximo posible. Nosotros tenemos que arroparlos y llevarlos a la mentalidad que tenemos de conseguir acabar entre esos tres primeros, que ahora mismo es el objetivo.

“Si no se logra el objetivo, nos vamos a quedar un poco vacíos”

¿Qué ha cambiado con Rubén de la Barrera?

Las comparaciones siempre son odiosas. No me gusta comparar pero a veces hay que hacerlo. Sin meterme mucho en esas cosas, y hablando actualmente, el [técnico] que tenemos ahora personalmente está encima de mí, y de todos, pero sí es cierto que he notado ese cariño y para mí siempre es bueno.

Por lo que dice, ¿antes no lo tenía?

Sí, pero distinto. Todo es diferente. Al final cada persona es distinta. Uno aporta una cosa, otro otra. Personalmente, creo que ha beneficiado [el cambio de técnico] y bajo mi punto de vista creo que es acertado.

¿Cuál es su balance de la temporada a nivel personal?

Ha sido un cambio en mi dinámica de cara al entorno al llegar a un club nuevo. Eso me ha beneficiado para crecer y creo que he dado un paso en ello. Creo que he ido creciendo durante los partidos que hemos ido jugando y el equipo también. El trabajo colectivo siempre eleva el individual. Yo creo que el balance puede ser positivo pero, si no se consigue el objetivo, siempre nos vamos a quedar un poco vacíos este año.

¿Aún es posible acabar entre los tres primeros o hay que rebajar la meta inicial del ascenso?

El objetivo sigue siendo el mismo. Ahora es verdad que jugamos contra los equipos de la parte de abajo, que quieren apretar y pasarnos a nosotros, y dependemos un poco también de los resultados de los de arriba, pero nosotros seguimos con la mentalidad de conseguir el objetivo de estar entre los tres primeros.