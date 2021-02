Por primera vez en la temporada la enfermería del Dépor estuvo ayer vacía, aunque solo unas horas, las que pasaron entre la sesión matinal, en Abegondo, y la vespertina, en Riazor. Por la mañana Héctor Hernández, que era el único lesionado, recibió el alta médica. Todos disponibles pero por poco tiempo, hasta que por la tarde el portero Lucho García sufrió un golpe en un choque fortuito con un compañero en la recta final del entrenamiento a puerta cerrada en el estadio. Fue sometido a pruebas, que revelaron una fractura de los huesos propios de la nariz. Todos los demás jugadores —22 contando al fabrilista Adri Castro— están disponibles, así que para Coruxo el técnico coruñés tendrá que hacer la primera criba desde que llegó al banquillo. Hasta ahora las convocatorias se hacían prácticamente solas debido a las ausencias por lesión o sanción, pero ahora tendrá que elegir y dejar fuera a tres jugadores de campo por decisión técnica para definir la lista de 20 que irán a O Vao, siempre y cuando no surjan más contratiempos en las dos sesiones que faltan antes del partido.

En los primeros meses de competición el Dépor contabilizó más de una treintena de lesiones en su primera plantilla, lo que condicionó muchas veces los planes del entonces entrenador, Fernando Vázquez, y mermó el rendimiento colectivo debido a las ausencias de jugadores muy importantes. Miku, Derik, Bóveda, Uche, Keko o el propio Héctor son algunos ejemplos de futbolistas que estuvieron de baja, casi siempre por problemas musculares.

El centrocampista nigeriano y el extremo madrileño recibieron el alta médica el pasado sábado y al día siguiente pudieron reaparecer en Riazor ante Unionistas. Ambos apuntan de nuevo al once del domingo en O Vao, donde De la Barrera no tiene previsto hacer demasiados cambios. Quedó satisfecho con la mejoría que, a su juicio, experimentó su equipo la pasada jornada, aunque una semana más fue incapaz de marcar y eso le impidió reencontrarse con la victoria contra el líder.

El técnico esbozó ayer por la mañana en Abegondo cuál puede ser su plan para Coruxo, de nuevo insistiendo mucho en la presión adelantada para dificultar la salida de balón del rival. Borges y Uche volvieron a formar en el centro del campo durante los ejercicios tácticos matinales, con Keko y Galán en las bandas, más Raí como acompañante de Miku en ataque. Valín, Mujaid —que vuelve tras sanción—, Derik y Salva formaron en defensa. Por la tarde, a puerta cerrada en Riazor, la plantilla volvió a ejercitarse, de nuevo con todos a las órdenes de Rubén de la Barrera, hasta ese lance final en el que Lucho se rompió la nariz. “Los servicios médicos aguardarán ahora su evolución en las próximas horas para saber cuándo podrá incorporarse de nuevo a la dinámica grupal”, informó el club. Los porteros fabrilistas Alberto Sánchez y Pablo Brea se ejercitaron ayer por la mañana con el primer equipo. Uno de ellos estará en la lista para Coruxo.

Reparto de cargas

El cuerpo técnico está repartiendo las cargas en función del momento, de la situación y de las necesidades de cada jugador. De esa forma, habrá sesiones en las que algún futbolista no completará todas las tareas, porque así está previsto por los técnicos para hacer un reparto más equilibrado de las cargas.

Villares, listo para debutar y “darlo todo”

Entre los 22 jugadores que Rubén de la Barrera tiene a sus disposición para el partido del domingo en Coruxo figura Diego Villares, recién incorporado al primer equipo desde el filial junto a Rayco. El lucense afronta con “mucha ilusión” esta etapa tras subir desde el Fabril. “Nunca se me pasó por la cabeza llegar al primer equipo. Me pilló de sorpresa. Estaba en dinámica del Fabril. No me lo esperaba. Estoy contento. Es una oportunidad buena para mí. Sin duda lo voy a dar todo”, garantizó el joven de 24 años, que se siente “como en una burbuja”. “De momento te cuesta asimilarlo porque es todo distinto”, apuntó. Rayco y Villares dan el salto al Dépor en un momento especialmente delicado, pero eso no supone ninguna traba para ellos. “Podría parecer un marrón a simple vista, sobre todo desde fuera, pero para nosotros es todo lo contrario porque tenemos esa ilusión de ayudar, y sobre todo viniendo desde abajo”, zanjó el lucense. Villares está preparado para debutar el domingo en Coruxo pese a que viene de estar confinado junto a toda la plantilla del Fabril por un positivo por COVID detectado en el filial. “En lo físico, sí. Trabajamos en casa y mantuvimos esa forma física adecuada. En cuanto al equipo, a medida que pase la semana se irá viendo si puedo entrar en convocatoria o participar unos minutos”, explicó. Villares, que tiene contrato con el Deportivo hasta 2022, espera empezar la reacción el domingo en O Vao. “El equipo está preparado para sacar los tres puntos en Coruxo”, concluyó.