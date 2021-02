Por primera vez desde su llegada al banquillo blanquiazul Rubén de la Barrera tuvo que hacer descartes por decisión técnica, hasta tres, en su lista de convocados, en este caso para la visita de este mediodía a Coruxo. Claudio Beauvue, Nacho González y Yago Gandoy son los tres futbolistas que hoy no estarán en O Vao. Agita el árbol el técnico coruñés para tener a todo el mundo en tensión y tratar de encontrar la fórmula que le permita celebrar su primera victoria desde que se hizo cargo del Deportivo. Dos empates y una derrota es el balance en los tres encuentros que dirigió De la Barrera, que para Coruxo cuenta con Rayco Rodríguez y Diego Villares, recién incorporados al primer equipo desde el filial. En la lista de 20 citados también figuran dos fabrilistas: el delantero Adri Castro, habitual en las convocatorias del Dépor; más el portero Pablo Brea, reclutado para cubrir la baja de Lucho García.

El meta uruguayo se rompió la nariz en el ensayo vespertino del jueves en Riazor y es el único futbolista de la plantilla que está de baja, después de que horas antes Héctor Hernández recibiera el alta médica una vez superada su lesión muscular. Además, para la visita a Coruxo el técnico recupera a Mujaid Sadick, que no pudo competir el pasado fin de semana frente a Unionistas debido a que tuvo que cumplir un partido de sanción tras ser expulsado en la anterior jornada frente al Compostela.

En total De la Barrera tiene disponibles a 23 futbolistas, contando a los fabrilistas Brea y Adri, por lo que tuvo que dejar a tres jugadores en A Coruña por decisión técnica. Los 23 completaron ayer todas las tareas a sus órdenes sobre el césped de Abegondo. El único que no salió al campo fue el lesionado Lucho. Una vez finalizado el entrenamiento, el técnico hizo pública su convocatoria para Coruxo. Hasta ahora tanto Fernando Vázquez como luego De la Barrera estuvieron condicionados en sus planteamientos por las numerosas lesiones que se fueron sucediendo, más de una treintena en la primera plantilla, y que mermaron el potencial del equipo jornada tras jornada. Ahora, en cambio, todos salvo Lucho están disponibles, por lo que toca elegir y los primeros descartes han sido Beauvue, Nacho y Gandoy.

Su situación contrasta con la de Rayco y Villares. El lunes estrenaron ficha del primer equipo y el miércoles se pusieron a las órdenes de De la Barrera, que cuenta con ellos desde el primer momento, convencido de su capacidad para ofrecer “rendimiento inmediato”. “Es la sensación que tengo. Están para ya”, avanzó el viernes el técnico. Dicho y hecho. Los incluyó en la lista y hoy pueden debutar en O Vao.

El delantero guadalupeño, de Primera a descarte en Segunda B en poco más de un año

Claudio Beauvue era futbolista de Primera División hace poco poco más de un año, cuando cambió Vigo por A Coruña en busca del protagonismo que no tenía en el Celta. Empezó la pasada campaña en Balaídos, pero no llegó a estrenarse y en enero bajó una categoría y fichó por el Dépor con el objetivo de ayudar a conseguir una salvación que estaba casi imposible, pero que el equipo de Fernando Vázquez estuvo a punto de alcanzar. Dos goles en once partidos fue la aportación anotadora del guadalupeño, que decidió enrolarse en el nuevo proyecto de Segunda B dispuesto a convertirse en un futbolista diferencial en la categoría de bronce. Debutó con gol al Salamanca en la jornada inaugural, pero no volvió a mojar en los siguientes ocho encuentros en los que participó. Un gol en 463 minutos es el balance de Beauvue de cara a puerta. Hace trece meses estaba en Primera y ahora es un descarte en Segunda B. También Nacho González llegó en verano desde Uruguay para marcar diferencias con el Deportivo pero no le están saliendo las cosas. Tuvo bastantes oportunidades —nueve encuentros, seis de ellos como titular, para un total de 461 minutos— y solo destacó por su ímpetu, no por su fútbol. Algo menos —381 minutos en nueve jornadas— jugó Yago Gandoy, el tercer descarte de De la Barrera para Coruxo.