Ni sensaciones, ni resultados. Nada a lo que agarrarse le queda a este Deportivo tan vulgar, triste, deprimido y deprimente. Aspiraba a ser un rodillo en Segunda B y la realidad a día de hoy, tan dura como obvia, es que no le gana a nadie. Absolutamente a nadie. Tampoco al Coruxo, que salió a hacer su partido en O Vao, el que más le convenía, y aprovechó dos regalos para ponerse 2-0. Luego supo defender su ventaja pese a la mejoría blanquiazul tras el descanso a hombros de Héctor y de los debutantes Villares y Rayco. Prometedor estreno de los dos exfabrilistas, la única buena noticia para el Dépor, que con esta nueva derrota prolonga su caída libre y entierra sus remotas opciones de seguir luchando por regresar al fútbol profesional. Tal y como está el equipo, pensar en el ascenso es una auténtica quimera, aunque las matemáticas todavía mantengan una pequeña puerta abierta. Lo primero, ganar un partido. Luego, ya se verá.

En pleno mes de febrero el Deportivo sigue a verlas venir, convertido en una colección de nombres que no son capaces de armar un equipo. De la Barrera acaba de llegar y no es ni mucho menos el principal culpable de la dramática situación actual, pero la mejoría insinuada en la anterior jornada frente a Unionistas se esfumó por completo en O Vao. Dos puntos de 12 posibles tras el relevo en el banquillo. De mal en peor, según los números. Más que sonrojantes, vergonzosos para este grupo que partía en todas las quinielas como el gran favorito al ascenso.

En O Vao volvió a ser un equipo vulgar, del montón. No logró imponerse en nada a su rival. Ni en calidad, ni en contundencia. Casi todas las disputas cayeron del lado del Coruxo, muy cómodo desde el arranque y sin pasar ningún apuro para contener los tímidos ataques visitantes. Primera parte horrible de los blanquiazules, que no tardaron ni un minuto en llevarse el primer susto tras una pérdida infantil de Uche. Silva, solo ante Carlos Abad, perdonó el 1-0.

De la Barrera apostó por la continuidad en el once, con la novedad de Mujaid que volvía tras sanción, pero sorprendió en ataque apostando por Adri Castro. El canterano, peleón como siempre, fue una isla rodeada de defensas rivales. Nadie fue capaz de conectar con él. Ni Keko, ni Lara, ni tampoco Raí, muy activo en campo contrario, pero no siempre acertado a la hora de decidir. Por lo menos, cuando el brasileño recibe la pelota da la sensación de que puede pasar algo diferente y ese tipo de futbolistas no abundan en este equipo tan plano y escaso de imaginación y talento.

Al Dépor le costó mucho salir con el balón limpio desde atrás. El Coruxo supo presionar arriba y, cuando no pudo, se juntó con éxito sin impacientarse, a la espera de su momento. Al equipo coruñés, en cambio, no le salió nada de su plan inicial. Amasó la pelota sin ritmo, con mucha parsimonia, y sus ataques se diluyeron una y otra vez lejísimos de la portería contraria.

Poco protagonismo para Keko desde la derecha, igual que para Lara desde la izquierda. Desaparecido el andaluz, de no ser por una acción personal que culminó con un disparo potente desde la frontal del área (m.20). Paró bien Alberto y prácticamente en la siguiente acción llegó el 1-0, tras un córner cerrado desde la izquierda que provocó la pifia de Carlos Abad en su intento de despeje. El error del canario, muy grave, lo aprovechó Chabboura para inaugurar el marcador (m.21).

Esa fue la primera palada del Dépor para acabar de enterrarse en O Vao. La segunda llegó un cuarto de hora después, en el 35, con el penalti regalado por Keko. No perdonó Silva desde los once metros y anotó el 2-0 poniendo el encuentro aún más cuesta arriba para el equipo coruñés, que acabó la primera parte como la empezó, fuera del partido. Una falta a las nubes lanzada por Salva fue la última aproximación del Dépor en unos primeros 45 minutos lamentables.

Tan mal lo veía De la Barrera, que tras el descanso reaccionó con cuatro cambios a la vez. Dejó en la caseta a Salva, Borges, Lara y Adri Castro y apostó por dar entrada a Héctor y Miku, más los debutantes Villares y Rayco. El lateral vallisoletano le dio amplitud y profundidad al equipo desde la izquierda, mientras que los dos exfabrilistas se dejaron ver mucho y, casi siempre, bien. El técnico arriesgó dejando solo tres hombres en defensa —Valín, Granero y Mujaid— para acumular mucha gente en campo contrario en busca de centros o segundas jugadas que pudiera generar una referencia como Miku.

Rayco fue muy incisivo desde la izquierda. Ganó varias veces la línea de fondo y derrochó desparpajo a la hora de encarar. Tampoco le quemó el balón a Villares. Sabe asociarse y tiene hechuras de llegador. Prometen, pero hay que darles tiempo, no pedirles que sean ellos los que saquen al equipo de este lío. Con ellos el Dépor mejoró, pero no lo suficiente para meterse en el partido con un gol. Lo acariciaron Raí, a pase de Rayco, y Granero, a la salida de un córner. También Galán, cuyo disparo desvió lo justo Alberto para que diera en el poste, y Miku, con un cabezazo que no quiso entrar y acabó siendo despejado tras dar en el larguero, primero, y en el palo, después.

El Coruxo, atrincherado con mucho orden, tuvo dos claras para sentenciar, ambas de Chabboura, pero no necesitó más goles. Le bastó con mantener su portería a cero y prolongar una semana más la sequía goleadora del Deportivo. Cinco jornadas sin marcar y siete sin ganar. De momento, porque la caída libre parece no tener fin.