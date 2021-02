El entrenador deportivista, Rubén de la Barrera, solo conoce una solución a la mala dinámica en la que se encuentra inmerso el equipo. “Tenemos que ganar los cinco partidos que quedan, es así de sencillo”, manifestó desusé del descalabro de ayer contra el Coruxo.

El Deportivo depende de ganar los cinco partidos que restan para el final de la primera fase del campeonato si quiere tener opciones de disputar la fase de ascenso a Segunda División. “Ahora mismo lo que tenemos que pensar es en ganar y asegurar el partido contra el Guijuelo. A partir de ahí, nuestro rendimiento merece otras cosas. En las cabezas de la gente lo único que tiene que aparecer es la palabra Guijuelo”, manifestó.

La llegada de Rubén de la Barrera no ha venido acompañada de la mejoría en los resultados que esperaba el club cuando decidió sustituir a Fernando Vázquez. El técnico reconoció que la situación ahora, al menos “clasificatoria mente, no es mejor. “Clasificatoria mente, es una realidad que estamos peor. No podemos negarlo. Hay dos opciones: o asumir la responsabilidad o cortarse las venas. Lo que toca, porque es la única solución que hay, es preparar ya el próximo partido. Quedan 5 partidos y son 15 puntos. ¿Que está complicado? Está complicado, esa es la realidad, pero no vamos a tirar la temporada. Ahora es cuando se ven los equipos, cuando se ven las grandes familias””, reflexionó De la Barrera.

El entrenador deportivista no tuvo reparos en reconocer que la situación actual del equipo “es muy negativa”, pero destacó que deben ser capaces de solucionarla desde la unión y el trabajo diario. “Me gusta tratar las cosas como son y como las siento. Lo que les he transmitido a los futbolistas es que no hay ninguna otra opción que llegue mañana y ponernos en faena otra vez. Estamos obligados a revertir una situación muy negativa y eso pasa por convivir con estos momentos. Tenemos que ser más familia que nunca y con más peso y personalidad que nunca”, afirmó.

Rubén de la Barrera garantizó que la plantilla y el cuerpo técnico están concienciados para darle la vuelta al delicado momento que atraviesan y evitó buscar algún tipo de excusa. “Carácter y rabia no falta en este equipo. El resultado es el que es y contra eso uno no puede llenarse de argumentos, porque son justificaciones. Y yo las justificaciones no las quiero, no es a lo que he venido. He venido a ganar partidos”, apuntó.

El entrenador deportivista indicó que el partido y el resultado estuvieron condicionados por una primera parte en la que el equipo pagó muy caros sus errores. “Empezamos con un error en la salida de balón, fuimos poco a poco capaces de llevar a cabo lo que pretendíamos, tuvimos la ocasión de Lara y luego ocurrió algo que no puede suceder jamás en la vida”, destacó en referencia al error de Carlos Abad en el saque de esquina que da origen al primero de los goles del Coruxo. “La verdad es que, justo antes del primer gol del Coruxo, el equipo estaba bien. El gol llegó probablemente cuando mejor estábamos”, añadió.

“El resultado de la primera parte refleja algo realmente complicado de cara al segundo tiempo. En el descanso intentamos darle la vuelta a la situación introduciendo cambios y volcamos el partido en su campo”, analizó el entrenador deportivista.