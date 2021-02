Luisito vuelve a Pasarón para salvar de nuevo al equipo en un momento crítico. Lo hace cargado de ilusión, “como si fuera mi primer año de entrenador”. El técnico, que tiene en el entrenamiento de hoy el primer contacto con la plantilla, fue presentado ayer en Pasarón acompañado de la presidenta, Lupe Murillo, y firmó hasta final de temporada.

“Estoy muy contento porque estoy donde realmente quiero estar. Hace tres años y dos meses que me fui y vuelvo a venir con la mochila cargada de muchísima ilusión y orgullo. Es mi manera de ser, sé que es un reto difícil, complicado. Pero yo ya he dicho muchas veces que miedo solo le tengo a la muerte, y ni a la mía. El resto, hay que trabajar, tener ilusión y como eso lo tengo no me preocupa”, reconoció el técnico de Teo en su presentación.

El exentrenador del Fabril, que llevará de nuevo al Pontevedra a Segunda B reconoció que “el Pontevedra es uno de los equipos al que me cuesta mucho decirle que no. Lupe sabía que era my difícil decirle que no al Pontevedra, yo ya lo dije siempre, para mí es como una hermana mayor. Hay equipos que están hecho para entrenadores y entrenadores que están hechos para equipos. Considero que el Pontevedra y Luisito lo son y quiero que siga como hasta ahora”, añadió.