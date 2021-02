Keko Gontán se pronunció esta mañana acerca de la delicada situación que atraviesa el equipo y que ha desembocado en la sustitución del consejo de administración que encabezaba Fernando Vidal. El expresidente acudió esta mañana con sus consejeros a la ciudad deportiva de Abegondo para despedirse de la plantilla coincidiendo con el regreso a los entrenamientos.

"Obviamente, los clubes de fútbol funcionan en base a los resultados. Nos sentimos responsables de que el año no está yendo bien. Seguramente que el año no esté yendo bien sea por lo que se ha ido el antiguo consejo, pero no estamos pensando en las consecuencias", manifestó Keko.

El atacante reconoció que se encuentran en un momento difícil, pero al mismo tiempo se mostró esperanzado de darle la vuelta a la situación. "Estamos jodidos por la situación que estamos viviendo. Es un momento malo, ninguno pensamos que íbamos a estar aquí. Ni siquiera hace dos semanas, pensábamos que íbamos a llegar al partido del Guijuelo en esta situación. No entendemos muchas cosas a nivel de resultados, pero estamos unidos y convencidos de que lo vamos a sacar", reflexionó.

Keko desveló que el vestuario, ante la agitada situación del club, ha optado por "aislarse" para alcanzar los objetivos.