Lo que tarda una hoja de periódico en servir para embalar, lo que dura un tuit en un timeline de vértigo. Fernando Vidal y su consejo se marcharon dando un pretendido portazo que apenas resonó entre tanto ruido, que apenas tuvo presencia entre la avidez de un nuevo futuro. Tras la mano tendida del inicio de la comparecencia, le sobraron segundos para decir que les habían enseñado “la puerta”, para proclamarse como un consejo independiente e incómodo para “la propiedad” después de haber llegado de la mano de Abanca hace catorce meses. Como ocurrió con Fernando Vázquez, fue necesario poner la rueda de prensa hacia el sol para adivinar traslúcida la autocrítica. Barullo. La deriva del club, que no frenaron y que en parte alimentaron, les dejaba poco espacio para rechistar. Un relato imposible de vender. El anuncio, minutos después, de un nuevo consejo de administración les convirtió en la página pasada de un libro que en la vida apetecerá releer.

Llegan nuevos tiempos a la plaza de Pontevedra bajo la premisa de la anhelada profesionalización como piedra filosofal para que el Dépor haga suelo deportivo y empiece a tirar para arriba. Son caras nuevas, aire fresco, ventanas abiertas. Lo que el deportivismo lleva tiempo demandando. Nadie que vuelve, ningún revival. Abanca hace su apuesta. No una compartida, la suya. A más de un seguidor no le gustará que un banco controle los dominios de su sentimiento, que mande en el que durante casi un siglo fue un club de fútbol. Es entendible, pero hay que abrir el foco, contemplar varias realidades y escenarios. Donde unos ven una venta o un regalo a una empresa otros aprecian una salvación. ¿Vida o independencia? Al menos, respira. La ingente deuda, constatable a partir de la entrada en Concurso, dejó al Dépor sin margen de error, le quitó el volante de su futuro hace una década. Primero lo llevó Hacienda y en 2017 lo tomó Abanca el día que firmó el crédito para pagarle a la Agencia Tributaria. Sin aquel préstamo es probable que hoy el club no existiese. Un abismo tan inimaginable como real. ¿Le diste las llaves de tu casa o le traspasaste la hipoteca?

El primer impacto de nombres del nuevo consejo dejó con poca temperatura al deportivismo. No se trata precisamente de un mercado de fichajes, entra dentro del terreno de la lógica. Personas de peso, con recorrido en otro tipo de empresas en las que sobresalen una presencia y una ausencia. Carlos Cantó, experto en marketing, es el único sin pasado en A Coruña y con una formación y experiencia que explican muchos de los nuevos caminos proyectados para el club. El equipo debe funcionar sobre el césped y en otras facetas, generar ingresos. Y falta un dirigente con background como gestor futbolístico.

No es, de entrada, un problema, hay muchos clubes en la Liga de Fútbol Profesional que funcionan y muy bien sin esa figura. Simplemente obliga a tomar decisiones complementarias en el área más importante, no la única, pero sí la que lo marca todo: la deportiva. La figura del director deportivo gana peso, será crucial. Siempre lo es, en este contexto aún más. De acertar en esa decisión, de afinar en su búsqueda dependerá gran parte del éxito a medio plazo de la entidad, del resurgir del Dépor. Es un movimiento tan importante o más que la elección del nuevo consejo. El Dépor puede funcionar como un reloj, ir por delante del resto de competidores en otras vertientes, pero si la pelota no entra y el equipo no gana, nada cobrará sentido. Todo esfuerzo será inútil.

Si la situación era insostenible para el nuevo consejo, ocurre lo mismo con el actual director de fútbol, Richard Barral. En días o pocas semanas debe haber otra persona al mando. Para bien o para mal casi nada de lo que ocurra en el césped esta temporada se puede arreglar desde un despacho. Es el momento perfecto. No hay tiempo que malgastar, antes de que las planificaciones deportivas del próximo ejercicio ganen protagonismo y el Dépor vuelva a perder comba.

Villares y Rayco

El Dépor como equipo es un enfermo débil, sin margen de error y totalmente expuesto a los accidentes, justo lo que le ocurrió en O Vao. No marcaba la diferencia, regaló dos goles y ya le fue imposible, hasta la suerte le fue esquiva. Es cierto que se aprecia una mejoría leve en un equipo muy tocado, pero es de momento insignificante, no llega. En un contexto adverso, a Rubén de la Barrera no le sostienen los resultados, apenas las sensaciones, un baremo que ahora mismo también resulta inútil. Lo único que le queda es ser valiente en sus decisiones, no mirar el currículum, solo los momentos futbolísticos. Rayco y Villares salieron al césped con otro aire, flotaban en el medio de un equipo intoxicado. Piden la titularidad, no hay que mirar la hoja de servicio del damnificado.