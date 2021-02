Algo no funciona en el Deportivo, que no termina de mostrar la versión que pretende su técnico y que por el camino ha perdido la solidez defensiva que se había convertido en la seña de identidad con Fernando Vázquez al mando. El equipo no marca y recibe con más facilidad. En los cuatro partidos con Rubén de la Barrera al frente ha encajado solo un tanto menos (4) que en los nueve anteriores con Vázquez (5), concentrados en los encuentros contra el Compostela y el Coruxo. Dejó la portería imbatida ante Salamanca y Unionistas, pero eso no se tradujo en victorias por la falta de acierto en ataque que lastra el equipo.

Lo uno puede ser consecuencia de lo otro, porque ahora el Deportivo es un conjunto con mayor ambición ofensiva y por lo tanto más expuesto, pero está lejos de encontrar un equilibrio en el juego. Ha logrado mayor fluidez, pero a costa de conceder más ocasiones. Los problemas quedaron a la luz el domingo en Coruxo con varios errores que desembocaron en oportunidades para el conjunto vigués, hábil para obstaculizar el inicio de las jugadas deportivistas.

El Deportivo no encontró una fórmula para contrarrestar esa presión hasta que el Coruxo se resguardó con ventaja, así que ayer Rubén de la Barrera insistió con su línea defensiva en los mecanismos.

Finalizado el entrenamiento, el técnico blanquiazul se quedó con varios jugadores sobre el césped de uno de los campos de Abegondo para buscar soluciones y darles alternativas. Allí estaban Mujaid, Granero, Álex Bergantiños, Uche o Yago Gandoy atendiendo a las indicaciones de su entrenador para que el equipo se aproxime el domingo contra el Guijuelo en Riazor a la versión que busca.

Fue un trabajo largo e insistente de un Rubén de la Barrera muy encima durante toda la sesión de los jugadores para que mecanicen sus indicaciones y el conjunto blanquiazul alcance el funcionamiento colectivo que pretende.

La búsqueda de soluciones podría llegar con modificaciones en la alineación, especialmente también en la zona defensiva después de la derrota contra el Coruxo en el campo de O Vao.

Primeros ensayos con cambios en el equipo titular

La plantilla deportivista regresó ayer a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Abegondo para comenzar a preparar el partido contra el Guijuelo del domingo en Riazor (17.00 horas). El entrenador blanquiazul, Rubén de la Barrera, realizó sus primeras pruebas con cambios en el posible equipo titular para recibir al conjunto salmantino en un partido trascendental para el futuro inmediato del equipo en la competición. Varios jugadores podrían entrar en la alineación ante el Guijuelo, como el lateral Héctor Hernández, que en Coruxo disputó al completo la segunda mitad. También podría tener minutos desde el comienzo Diego Villares, que ocuparía el lugar de Borges en el centro del campo como acompañante de Uche.