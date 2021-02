Nada más comenzó a rodar el balón se vio a otro Pontevedra en Pasarón. Mucha actitud, velocidad e intensidad, esas parecen ser las claves del fútbol de Luisito. Un Luisito que con solo una sesión de entrenamiento promete mucho, pero ayer la actitud no fue suficiente y faltó gol, el gol que tanto necesitaba el Pontevedra para poder mirar a la parte alta de la tabla. Por ese motivo no pasó del empate contra el Guijuelo, rival del Deportivo el domingo en Riazor.

Primer minuto y primera oportunidad de Rufo. El Pontevedra era brutal en ataque, lo intentaba hasta la saciedad, pero se daba de bruces contra las manos de Salcedo, eso cuando no se le iba por fuera. Oier, que volvió a ser titular junto a Aitor siendo los únicos cambios en el once titular, hizo unos primeros minutos de infarto con muy buenas oportunidades de cara a gol. Nada parecía funcionar y Luisito desde el área estaba tan enchufado como sus jugadores.

A poco más de cinco minutos Salcedo paró un remate de Eneko y poco después a Rufo se le volvía a ir por encima de la red otro disparo. Ni cinco minutos más tarde Oier remató de cabeza un balón que volvía a parar Salcedo. El Pontevedra estaba increíble. Llegó otra acción individual de Álex que Oier no supo rematar. El gol parecía estar al llegar, pero en un cambio de ritmo el Guijuelo se hizo con el control y entonces comenzaron a sufrir, un aviso de lo que llegaría en la segunda parte. Tuvo dos claras oportunidades que salvó con acierto Mario. Un tiro de Pina y otro de Kamal, el Guijuelo quería llevarse el encuentro a su terreno, con un ritmo más pausado. A cinco minutos del descanso el Pontevedra retomó el control. Rufo hizo un pase al capitán que no tuvo acierto, intentó también Oier en la jugada siguiente, pero no había forma de meter el esférico y desde luego no era por oportunidades, algunas con fallos imperdonables.

Tras el descanso a los granates les costó reengancharse, el cansancio de un ritmo tan intenso comenzaba a pesar mientras el Guijuelo se hacía más peligroso. Hasta el minuto 50 no llegó un verdadero acercamiento de los granates. Las fuerzas empezaban a flaquear y el marcador ya no se movería.