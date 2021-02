El brasileño Raí Nascimento de Oliveira apenas lleva un par de semanas en A Coruña y poco a poco se va acostumbrando a las peculiaridades de su nuevo club, a las de la ciudad y también a las del clima gallego, nada que ver con el de su Río de Janeiro natal. Ayer por la mañana le tocó entrenar en Abegondo bajo un auténtico diluvio, pero el agua no borra su sonrisa ni le hace perder su visión optimista del futuro inmediato del Dépor. “Cayó una buena lluvia, pero al final es algo que tú no puedes controlar. Hay que adaptarse rápido. Llueva o no, tienes que estar preparado”.

¿Cómo está siendo su adaptación?

Muy buena. La ciudad, lo poco que he conocido, es espectacular. Y el recibimiento de los compañeros, de diez.

¿Le sorprende que el Dépor esté tan abajo con estos futbolistas?

Sí, la verdad es que es sorprendente todo. Desde dentro y en los partidos, no por el resultado, pero sí por la calidad, se ha demostrado que son muy buenos futbolistas. Esperamos sacar esto adelante todos juntos. Vamos a sumar todos para conseguir el objetivo.

Venía en busca de minutos y los está encontrando.

Sí, venía de no jugar mucho. En los dos partidos me he encontrado físicamente bien. Es mejor tener minutos, partidos, y seguir sumando.

¿Qué le falta al equipo para que vuelvan las victorias?

Cuando los resultados no salen es difícil ver dónde hay problema y buscar la solución. Creo que estamos en un buen camino aunque el resultado no salga. El equipo tiene un objetivo claro. El otro día [en Coruxo] dimos tres palos al final y el rival, con dos ocasiones muy pequeñas, nos hizo dos goles. Lo único que tenemos que hacer es borrar, pasar página y pensar en el próximo partido contra el Guijuelo.

¿Tiene ganas de ayudar también con goles?

Sí. Al final para ganar tienes que marcar más goles que el rival. Yo también tengo que buscar que marquen los compañeros, porque yo estoy un poco más atrás, pero si puedo marcar yo también, bienvenido sea.

Son siete jornadas sin ganar. Ya no queda margen para más errores.

Somos todos competitivos, todos con el alma ganadora. Para nosotros cada partido es lo máximo.

¿Cree que una victoria puede servir para que el equipo se suelte de una vez por todas y pueda desplegar su mejor versión?

Por supuesto que el resultado y el ganar te puede dar un plus más pero ese plus que necesita el equipo yo creo que ya lo tiene, lo que pasa es que no están saliendo los resultados.

¿Qué le parece Rubén de la Barrera?

Tiene un buen plan de juego, tácticamente y de todo a nivel futbolístico. Me encuentro bien en las facetas que él me pide en el campo. Es difícil en esta categoría, porque te encuentras equipos que juegan muy atrás, muchos de ellos, y claro, te esperan y es difícil encontrar ese espacio donde a mí me gusta recibir el balón y encarar, porque soy un jugador de mucha explosividad. Cuando encuentras el espacio para poder atacar ya tienes a todos encima de ti. Me voy adaptando y me gusta el sistema, las ideas y el plan del entrenador. Todos estamos con él y agarrados a su plan.

¿Le gusta más aparecer de fuera hacia dentro?

En las posiciones de arriba, en la que él cuente conmigo, yo daré mi máximo. Me gusta estar cerca del área. Con estar cerca del área yo me encuentro cómodo. Soy un jugador explosivo, que tiene mucha llegada.

¿Qué referencias tiene del Guijuelo, el rival del domingo?

Lo vi contra el Pontevedra, que empataron 0-0, y va a ser un partido duro, como todos en Segunda B. Es un equipo bien trabajado y tiene buena estructura a nivel táctico. Para atacarles va a ser complicado pero tenemos capacidad para sacar los tres puntos en nuestro campo.

Lástima que Riazor esté vacío.

La verdad es que sí. Es una pena que no tengamos a nuestra afición en los partidos. Es lo que nos da la energía cuando te empujan desde la grada y te animan, independientemente del resultado.

¿Cree que aún es posible acabar esta primera liguilla del campeonato con cinco victorias en estas cinco jornadas que faltan?

El equipo está pensando en el partido de este fin de semana contra el Guijuelo. Primero vamos a sacar ese partido y luego, lo que venga, que sea bueno.

¿Les influye la crisis institucional con el relevo en el consejo?

El equipo está enfocado al partido contra el Guijuelo. Esas son cosas del club.