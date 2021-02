Eva Dios Nieto (A Illa de Arousa, 2002) no para de crecer a sus 18 añitos. El pasado verano llegó al filial del Deportivo Abanca procedente del Interrías y siete meses después no solo asoma la cabeza en la Primera Iberdrola —ha participado en seis encuentros a las órdenes de Manu Sánchez— sino que incluso llama la atención del seleccionador nacional sub 19, Pedro López, que la ha incluido en su última lista de 24 futbolistas que estarán a sus órdenes desde el próximo lunes en Marbella. “Fue una sorpresa. No me esperaba que fuera todo así tan deprisa, y menos la llamada de la selección”, reconoce la joven, todo un ejemplo de superación al haber llegado a la élite con una pérdida de audición, aproximadamente de un 80%, que sufre desde niña. “No es ningún inconveniente —afirma—. En el campo de fútbol uno se dedica a jugar, básicamente. Yo no considero que influya en la manera de jugar o en la forma de competir”.

La delantera blanquiazul, que utiliza sus audífonos también en el campo, sigue rompiendo barreras a balonazos, aunque no cree que su trayectoria deba ser un modelo a seguir por otras jóvenes que tengan algún problema similar: “No me considero un ejemplo. Pienso que si uno realmente quiere hacer algo, lucha por ello y, al final, todo llega”.

Su móvil echó humo el jueves tras conocerse la lista del seleccionador sub 19. “Vi que tenía varias llamadas perdidas y luego ya vi los mensajes. La verdad es que aún no lo asimilo. Me cogió muy de improviso”. Le llovieron las felicitaciones, tanto de sus familiares y compañeras, como de sus amigos: “Me dicen que lo haga lo mejor posible y trate de disfrutar, que al final es lo que importa”. La noticia fue celebrada especialmente en su pueblo, A Illa, porque “es algo que no pasó muchas veces” y eso despierta en ella aún “más ganas e ilusión”.

No es la primera vez que una selección española llama a Eva Dios. En 2018 destacó en el Europeo de fútbol sala para personas sordas disputado en Finlandia, donde logró la medalla de bronce y fue elegida como mejor jugadora joven del torneo, además de figurar en el quinteto ideal de la competición. “Fue una experiencia muy buena. Conseguir una medalla y tener un reconocimiento individual fue insuperable”, recuerda. Ahora es distinto porque “hay mucho más nivel, no es comparable una cosa y la otra”. Coincidirá con las mejores futbolistas de España sub 19, otro paso de gigante en su carrera, como el hecho de haber debutado ya en la Primera Iberdrola con el primer equipo del Dépor: “Son sueños que cualquier futbolista quiere cumplir”.

Hija de un histórico del Céltiga, José Dios, la delantera empezó a jugar al fútbol desde muy pequeña y siempre destacó, incluso entre chicos. Comenzó en el Céltiga y luego se marchó al Portonovo para compartir equipo con su hermano Adrián. “Jugamos toda la vida juntos hasta que pudimos, hasta cadetes de segundo año”, relata Eva Dios. Victoria de Santiago y Viajes Interrías de Sanxenxo fueron sus siguientes escalas antes de llegar a A Coruña. Empezó la temporada con el filial y en los últimos meses se ha convertido en una más del primer equipo, aunque ella se siente, de momento, jugadora del Dépor Abanca B. Cada llamada de Manu Sánchez es para ella “un premio al trabajo” que afronta con la meta de “disfrutar al máximo el tiempo que dure”, justo lo que hará desde el lunes con la sub 19.