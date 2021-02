Dos meses y medio sin ganar son una eternidad para cualquier equipo que quiera aspirar a un ascenso, independientemente de la categoría en la que compita. El Dépor lleva muchas semanas jugando finales y, de momento, no ganó ninguna. La de hoy contra el Guijuelo sí que es de verdad la última oportunidad para aspirar a reengancharse a las tres primeras posiciones, las que dan derecho a seguir peleando por el objetivo inicial de estar en Segunda la próxima temporada. Es una meta lejanísima ahora mismo tal y como está el equipo, en caída libre pese al cambio de entrenador. De la Barrera ve motivos para creer en que el pleno de victorias, cinco de cinco en esta recta final de la primera liguilla, es posible. Todo pasa por ganar esta tarde al Guijuelo en Riazor. No existe nada más allá del encuentro de hoy. Ahora o nunca para el Deportivo, obligado a marcar un punto de inflexión en la temporada a costa del colista del subgrupo.

El técnico coruñés no hará ninguna revolución con respecto al once inicial que se estrelló en Coruxo, donde la primera parte fue lamentable, de lo peor de la temporada. Mantendrá el dibujo, con tres centrocampistas y tres atacantes, pero cambiará algunas piezas. En defensa ayer en Abegondo probó con Derik como acompañante de Granero en el eje de la zaga, aunque habrá que comprobar si finalmente cumple ese plan y opta por dejar a Mujaid en el banquillo por primera vez en la temporada. Héctor, que impulsó al equipo desde el lateral izquierdo entrando en el descanso en O Vao, tiene muchas opciones para formar desde el inicio frente al Guijuelo. También mejoró el equipo en Coruxo desde la entrada de Villares, candidato claro a acompañar a Uche y Borges en el centro del campo. En ataque Beauvue apunta al once después de quedarse fuera de la lista el pasado fin de semana. Raí y Keko serán sus acompañantes desde las bandas.

De la Barrera quiere mucha amplitud y paciencia para encontrar vías por las que sorprender a la poblada defensa del Guijuelo. El coruñés conoce bien a su nuevo técnico, Chuchi Jorqués, al que dirigió en el conjunto chacinero, y sabe que planteará una línea de cinco atrás para tratar de contener al Dépor y jugar con su ansiedad a medida que vayan pasando los minutos. Un empate en Riazor le vale al Guijuelo pese a su necesidad de puntuar para empezar a escalar posiciones cuanto antes. Es el colista, pero viene de demostrar en Pasarón (0-0) que es un equipo competitivo también fuera de casa, aunque hasta ahora solo haya rascado dos puntos en sus desplazamientos. Al Dépor, en realidad, debe darle igual quién esté enfrente. Tras siete jornadas sin vencer, debe pasar de las palabras a los hechos y ganar. Como sea, pero ganar.