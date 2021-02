Deportivo 1 0 Guijuelo

Una racha inimaginable no iba a tener un final cómodo. Nadie en el deportivismo esperaba tal escenario. El equipo que iba a campar por la Segunda B vuelve por fin a ganar siete partidos, una directiva y un entrenador después en una categoría que le ha salido rebelde. Aleluya. Corría el mes de noviembre cuando Rolan debutaba con gol ante el Racing y la grada se las prometía felices. Ha ocurrido de todo y nada bueno desde entonces. Levanta hoy por fin la cabeza un Dépor que acabó achicando balones con uno más y ante el colista en Riazor, un estadio campeón de Liga. Había cola de fantasmas apareciéndoseles por la mente a los jugadores. El equipo, aún inestable y débil, no debió pasar apuros en los minutos finales frente a un Guijuelo ínfimo, ya que tuvo abundantes ocasiones para haberse regalado una tarde plácida. Pero, claro, un desenlace así no va con el Dépor. Sobrevive de esta manera a su primer match ball metido en la lucha por arriba y por abajo y con Héctor, Villares y Rayco como trío más esperanzador. Quedan cuatro finales y está todo tan en el aire...

El Dépor está a tal nivel que le afectan varios tipos de kryptonistas. La de un equipo como el Compos que va a por él, la de un grupo como el de Unionistas que es una roca defensiva o la de una escuadra como el Celta B que le fulmina en un chispazo. Ante todas no tuvo respuesta, pero el Guijuelo es otro tipo de equipo, menor. Y esa condición casi fue el mejor aliado del equipo coruñés desde los primeros minutos. Con seis cambios en el once, presionaba bien, quería la pelota. Le sentaron bien las apuestas por Villares y, sobre todo, Héctor, pero fue todo en un duelo de mano abierta, de los que no le agradan en exceso a Rubén de la Barrera.

Además de esos dos puntales, otro de los más activos fue Lara, que curiosamente iba a ser suplente. La lesión de Miku le dio una vida extra y fue uno de los polos de ataque de los blanquiazules hasta el descanso. A punto estuvo de marcar tras un soberbio pase en profundidad de Villares, pero Raí le robó el caramelo para malgastarlo. De ánimo frágil, el fallo penalizó al grupo. El Guijuelo logró igualar entonces el encuentro, convertirlo en un envite de alternativas, aunque en realidad para los salmantinos suponía todo un contrasentido. Su fuero interno, su hoja de ruta les empujaba a atacar lo justo. Blindarse y aprovechar una jugada aislada. Pronto fallarían en lo primero, en lo básico.

Héctor Hernández fue uno de los protagonistas en la jugada que acabó con el gol de Lara. Como en casi todo lo bueno que le pasó a los blanquiazules en el primer acto, él andaba por el medio, en una versión modesta y ajustada a la categoría del Dani Alves del Sevilla. Un lateral como epicentro del ataque. 1-0, minuto 26. Demasiado tiempo por delante.

A los visitantes no les quedó más remedio que buscar el empate, pero lo hacían tímidamente, a contragusto.Y el Dépor no fue capaz de tener el colmillo afilado, de oler la sangre en esos minutos antes del intervalo, tampoco de conservar la pelota para imponerse; solo se asomaban. Rozó el 2-0, pero no tocó la corneta para ir a por él, cuando en realidad tenía a su contrincante noqueado, sin guantes y con jugadores convalecientes por problemas físicos. La diferencia seguía siendo mínima, una pena. Duelo abierto, a pesar de la diferencia palpable.

Los primeros segundos tras el paso por vestuarios descubrieron a un Guijuelo con un defensa menos, con la línea de presión adelantada y con un aluvión de cambios. Quería ir a por el Dépor, le costaba un mundo, aunque sí es cierto que en algún momento le incomodó la salida de balón. Poco, muy poco. Eran todo carreras sin excesivo éxito y sustos, más por el historial reciente del equipo coruñés que por un verdadero asalto y asedio de su rival. Centro al área tras centro al área. Influía también en esa sensación el escaso control del encuentro que tenían los blanquiazules, incluso su frialdad e inconsistencia de grupo con dudas y baqueteado. Aun así, Lucho seguía inédito, no era mala señal.

A la hora de partido llegó la primera sustitución coruñesa y quizás, por ese aire fresco o por cierta descomposición del ex conjunto de Rubén de la Barrera, se vieron los mejores minutos coruñeses o, al menos, los que estuvieron más plagados de ocasiones claras. Dos fueron los protagonistas principales en esas acciones, aunque hubo algunos secundarios como Diego Villares. Héctor progresaba y creaba, mientras Rayco las buscaba y también fallaba. Una en boca de gol, otro en una vaselina que se le fue por poco. Tuvo el fabrilista más oportunidades que ningún delantero en los últimos meses. Supo buscárselas, estaba mejor rodeado. El equipo coruñés iba a más, pero tampoco dejaba de quitarse la congoja por los dos meses sin ganar y su incapacidad para cerrar un partido.

Y así los veinte minutos finales no dejaron de tener un punto de calvario. Su rival, incluso con uno menos, asedió, siguió con los con los misiles tierra-aire. Casi empata tras un centro y varios rebotes en el área, pero ahí estaba para desviar a córner un Borja Galán que acaba de entrar al terreno de juego. La acción fue más celebrada por sus compañeros que el propio gol. La tensión. El duelo acabó con mundialistas como Celso Borges dando patadas a seguir para librarse del agobio. Así está el Dépor, esta es la Segunda B que le ha tocado vivir.