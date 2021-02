Rayco Rodríguez (Las Palmas, 1996) se ganó un hueco en la primera plantilla después de destacar a las órdenes de Juan Carlos Valerón en el Fabril y Rubén de la Barrera no ha tardado en darle la alternativa. El domingo se estrenó como titular en el partido contra el Guijuelo ejerciendo de delantero por delante incluso de Beauvue en las preferencias del técnico. El jugador canario se declara “encantado” con su adaptación y el recibimiento del vestuario. “Me han ayudado a integrarme y a mostrarme como soy”, asegura.

¿Le resultó inesperada la llamada del primer equipo?

La verdad es que sí. Yo volvía de las Navidades con ganas de afrontar de nuevo la competición con el Fabril, pero la situación del club fue la que fue y vieron que podía estar con ellos.

¿Cómo se gestó su llegada al primer equipo?

Una semana antes o así me dijeron algo, pero no me hice muchas ilusiones por si acaso no se daba. Uno o dos días antes me llamaron, estaba en casa, y me sorprendió un poco. Avisé a mi familia, llamé a mi abuelo, a mi padre, a mi madre... A partir de ahí fueron transmitiéndolo a los demás.

¿Le daba respeto el salto?

Ya había jugado en Segunda B y sabía cómo era la competición. Sabía que a los equipos les cuesta triangular, pero que en disputas y choques van muy fuertes. Hay que prepararse para eso, para competir. Aprovecho los entrenamientos, en los que compito con gente que ha estado en Primera y en Segunda y que tiene esa experiencia.

¿Este paso era su meta final?

Yo llego al Fabril con el objetivo de hacerlo lo mejor posible para subir al primer equipo. A partir de ahí lo que quiero es ayudar a conseguir los objetivos, que en nuestro caso es subir. Por plantilla y juego lo podemos conseguir, estoy convencidísimo.

Pasó por otros filiales y el salto le ha llegado en el Deportivo...

Es verdad que salí un poco fastidiado de otros filiales porque creía que podía jugar en los primeros equipos, pero cuando uno se lleva el no, por así decirlo, lo normal sería agachar la cabeza. Aposté por este filial, lo hice con ganas porque vine aquí con ilusión, y lo he demostrado. He mostrado esas ganas de estar en un filial y estar en el primer equipo, de correr, pelear y luchar cada balón. Eso es lo que creo que se debe hacer en el día a día.

Llegó además en una situación de incertidumbre, con el caso Fuenlabrada abierto y sin saber dónde militaría el primer equipo...

Independientemente de dónde jugara, a mí me hacía mucha ilusión venir al Deportivo. Conozco este equipo y siempre lo he visto en Primera División. Fuera en el Fabril o en el primer equipo, yo quería venir; independientemente de que jugara en Segunda o en Segunda B, yo quería venir. Esa ilusión fue determinante y también mi novia influyó porque es de aquí de A Coruña.

Jugó la segunda parte contra el Coruxo y fue titular frente al Guijuelo, ¿se esperaba que todo fuera a esa velocidad?

Yo estoy para lo que me pidan. Si el entrenador me pone 45 minutos, le voy a dar mis mejores 45 minutos. Si me ve de titular, lo mismo. Ahora mi objetivo es intentar no salir de ahí. Soy ambicioso, siempre quiero ganar y siempre quiero jugar. Habrá momentos en los que juegue menos, porque la plantilla es buena y hay un equipazo. Eso ya no depende tanto de mí.

¿Cómo se encontró de delantero contra el Guijuelo?

No estoy habituado, pero he jugado ahí; en realidad he jugado en todas las posiciones de ataque y me adapto. Es verdad que al principio me costó un poco por esa línea de tres centrales del Guijuelo. No sabía muy bien por dónde moverme, pero en la segunda parte me desenvolví muy bien. Una pena esa ocasión que tuve para marcar.

En esa oportunidad la asistencia se la da Villares, que subió también del Fabril con usted, hay quien los ve como un soplo de aire fresco en el equipo...

Yo vengo de abajo, del barro, de luchar en campos muy diferentes a estos. De repente te ves en estos escenarios y dices para ti mismo: “Esto me lo quiero comer yo”. Villares también es muy ambicioso y tiene esa energía para ir a presionar todos los balones. El equipo también se contagia de eso, de esas ganas que tenemos de presionar, de correr, de pelear.... Creo que eso ayuda al equipo.

¿Cree que sus compañeros lo notan?

Creo que sí. Nosotros venimos de abajo y queremos ganarnos un hueco, lo que tenemos que hacer es trabajar, correr e intentar hacerlo lo mejor posible para que el entrenador lo vea.

¿Siente que en la plantilla faltaban perfiles como el suyo, jóvenes con ambición por crecer en el fútbol?

Hay una plantilla impresionante, la mejor de la Segunda División B, pero unas veces las cosas salen mejor y otras peor. Quizá al equipo lo que le ha faltado es crear ocasiones suficientes, porque no creo que falte gol, los delanteros que hay han demostrado de sobra que lo tienen. Lo que nos pide ahora el entrenador es crear esas ocasiones para que el gol termine llegando.

Se ha responsabilizado también a la presión de los males del equipo, ¿usted la ha notado?

Presión siempre hay, forma parte del fútbol. Todos los equipos tienen objetivos y todos sienten esa presión por cumplirlos. Hay que convivir con ella. Yo cuando entro en el campo no siento presión, tengo más bien tensión, ese nervio por el partido.

¿Cómo ha sido el cambio de Valerón a Rubén de la Barrera?

Rubén te transmite su carácter, eso a mí me contagia dentro del campo por la energía que tiene. En las charlas te dan ganas de llegar al partido del sábado para comerte el campo. La personalidad de Valerón es distinta. Él era tranquilo jugando al fútbol, tenía aquella pausa, pues imagina como entrenador. Cada uno tiene su forma de ver el fútbol.

¿Qué le dijo Valerón cuando subió al primer equipo?

Que tenía clarísimo que iba a encajar. En palabras de él: “El que es buen jugador lo es en Tercera, en Segunda B, en Segunda y en Primera”. Me aconseja para que tenga la cabeza limpia.

¿Y Rubén de la Barrera?

Algo parecido, que tenía que hacer lo estaba haciendo en el Fabril, que no tenía que hacer nada diferente. Que si hacía algo diferente no iba a jugar, que tenía que hacer lo que hacía abajo porque era lo que me había llevado a estar arriba.