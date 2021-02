Los cuatro compartían coche para ir a Abegondo cuando eran compañeros en el Fabril y ahora comparten subgrupo como adversarios en Segunda B. Borja Galán (Deportivo), Quique Fornos (Racing de Ferrol), Uxío da Pena (Salamanca) y Manuel Romay (Pontevedra) son rivales directos en la categoría de bronce, pero amigos fuera del campo. Tanto, que mantienen activo el grupo de WhatsApp que los cuatro crearon cuando estaban en el filial blanquiazul. Lo llaman igual que entonces: “Coche”. Sencillo e ilustrativo. “La verdad es que en el nombre no nos esmeramos mucho”, bromea Fornos. “Lo usamos muy a menudo y cada uno cuenta sus cosas, de un equipo, de otro… Vamos hablando las penas y animándonos, un poco de todo, dependiendo del día. Seguimos manteniendo esa conversación y, al final, además de haber sido compañeros, quedó esa amistad”, explica el central del Racing de Ferrol.

Simplemente el grupo les sirve de punto de encuentro para “contar anécdotas del partido que tuvo uno en Salamanca, otro en Pontevedra, otro en A Coruña y otro en Ferrol”. “Vamos solidarizándonos todos un poco con cada uno, el que está peor, el que está mejor… y vamos hablando de la liga, de fútbol y de lo que no es fútbol. Es un grupo que tiene bastante vida”, relata el defensa de As Pontes. En definitiva, una especie de liga paralela que los cuatro suelen jugar generalmente después de cada jornada, no antes. Por eso Fornos y Galán no han hablado de lo que les espera frente a frente el sábado (19.00 horas) en A Malata. “Nos tenemos bastante respeto y somos dos equipos con un objetivo común. Del partido no se habla. Se hablará después. Cuando fuimos a Riazor se habló más en el pospartido que en el prepartido”, recuerda el joven de 24 años.

La frecuencia de las conversaciones “depende de las novedades, de las circunstancias y de las cosas que se puedan dar en los equipos”. “Hay semanas en las que hablamos casi todos los días y otras que no hablamos. Si a uno le hacen una entrevista a lo mejor aparece otro dándole caña. Hay vaciles, hay de todo. Hay muy buen rollo en ese grupo y la verdad es que da gusto encontrarte a gente así en un vestuario y que al final guardes tanta amistad para el día de mañana”, apunta el canterano del Dépor, que guarda un gran cariño de aquella etapa en la “fabrilia” que peleó por el ascenso a Segunda en la temporada 2017-18. La empezaron con Cristóbal Parralo y la acabaron con Gustavo Munúa al frente después de que el andaluz se hiciese cargo del primer equipo. Ahora Cristóbal dirige al Racing de Ferrol en sustitución de Emilio Larraz. Tras debutar con empate el pasado fin de semana en el campo del Compos, el sábado buscará su primera victoria a costa de su exequipo: “Viene con una idea de juego muy marcada, que era la que utilizábamos en el Fabril y es la que le llevó a entrenar a equipos en ligas profesionales. Tenemos que adaptarnos lo antes posible e intentar absorber todo lo que nos indica en los entrenamientos para plasmarlo el sábado”.

El Racing de Cristóbal

Contra el Compos Cristóbal aparcó la defensa de cinco que venía utilizando Larraz y apostó por una línea de cuatro atrás, con tres centrocampistas y tres atacantes. Para el sábado recupera al central Yeferson Quintana, que vuelve tras sanción, así que habrá que comprobar si frente el Dépor opta de nuevo por una retaguardia de cuatro jugadores o bien suma un futbolista más a la línea de contención. “Estamos un poco a expensas, pero sabemos que tenemos una gran plantilla y nos podemos que adaptar a todo lo que quiera el míster”, apunta Fornos, consciente de la trascendencia del Racing-Dépor del sábado. “El que no gane sí que quedará un poco distanciado, no solo por lo que no suma él, sino por lo que suma un rival directo. Es una final y la tenemos que tomar como tal. Ojalá podamos ganarla y quedarnos con los tres puntos”.

El defensa pontés, que acaba contrato con el Racing el próximo 30 de junio, está “encantado” de formar parte del equipo ferrolano. “Es un proyecto enorme, muy ambicioso, y estoy muy contento. Todos quieren llevar al Racing al fútbol profesional, que es donde merece estar, y estoy encantado de estar en este proyecto y de poder ayudar a que el equipo cumpla ese objetivo”, añade Quique Fornos, en una semana muy especial para él por enfrentarse al Dépor, cuya camiseta defendió diez temporadas.