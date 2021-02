Una década después, Dani Aranzubia todavía tiene todavía fresco en su memoria su histórico gol de cabeza al Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos. “Me acuerdo y me acordaré toda la vida”, asegura el exguardameta del Deportivo y actual preparador de porteros del Bilbao Athletic. No olvidará nunca aquella subida a la desesperada para rematar el saque de esquina lanzado por Pablo Álvarez ni, por supuesto, lo que vino después. “A nivel de emoción concreta y puntual, sí fue el momento más especial de mi carrera”, afirma Aranzubia. Celebró a lo grande aquel milagroso 1-1 en el minuto 94 —“todos los compañeros se me echaron encima”— pero tras marcar “lo único que quería es que el árbitro pitara el final”. “Llegué a mi portería, el partido estaba acabado pero iba pensando que no me tiraran a puerta porque me temblaban las piernas de la emoción y del cansancio”, confiesa el riojano.

Mañana se cumplen diez años de aquel 20 de febrero de 2011, un día que ya forma parte de la historia del fútbol español. Desde entonces, ningún portero volvió a marcar en Primera hasta el pasado 21 de enero, cuando el meta del Eibar, Marko Dmitrovic, transformó un penalti frente al Atlético. Santamaría, Fenoy, Chilavert, Prats y Nacho González completan ese selecto club de cancerberos que han perforado la meta contraria en la élite del fútbol español. “El hecho de que hayan pasado diez años la verdad es que asusta un poco —reconoce Aranzubia— pero sí que recuerdo con bastante claridad aquella acción y también al mismo tiempo con cariño, porque supuso una alegría para todos en aquel momento. Yo creo que es un gol que, no solo yo, sino todos los aficionados del Dépor, lo recuerdan como un momento bonito”.

“Es una situación un poco especial. He parado penaltis decisivos y he hecho paradas decisivas en momentos puntuales , y es algo a lo que más o menos el cuerpo se va acostumbrando, pero un portero no está preparado psicológicamente para celebrar un gol, para sentir lo que se siente cuando se mete un gol —explica el exguardameta—. Recuerdo que les decía a los compañeros que la sensación que tenía yo, ellos la podrían sentir si se pusieran de porteros y parasen un penalti en el minuto 90, era lo más parecido para explicárselo”.

El equipo coruñés estaba perdiendo en el campo de un rival directo por la salvación y su situación en la tabla era agónica, así que Dani Aranzubia se sumó al ataque como un rematador más. “Ya había subido en una falta anterior. Tuve que volver hacia atrás corriendo, me vino el balón, lo golpeé fuerte y la jugada acabó en córner. Son sensaciones que uno tiene en ese momento. Decidí subir con la suerte de que me cayó el balón por ahí cerca y acerté”, relata. Al Deportivo le dio la vida aquel empate en Almería —“en ese momento fue importante”— pero a la larga acabó descendiendo con 43 puntos al perder contra el Valencia en la jornada final: “Fue una pena ese último partido en Riazor”.

Diez años después, y con varios ascensos y descensos de por medio, el Deportivo está en Segunda B, como el Bilbao Athletic: “Lo único que deseo es que se vaya normalizando todo y se genere una nueva estabilidad para que el Dépor poco a poco vuelva a estar donde se merece”.