Héctor Hernández analizó la delicada situación en la que se encuentra el equipo después de caer contra el Racing de Ferrol y las dificultades que han atravesado desde el comienzo de la temporada. El defensa deslizó que no supieron adaptarse a la categoría desde el principio y que ahora pagan las consecuencias. “Desde el principio no fuimos conscientes de que estábamos jugando en Segunda B, eso condiciona mucho la cabeza, que es lo principal. Sí que es verdad que tenemos gente, me incluyo, que jugó en categorías superiores, pero que por H o por B nos está, no sé decirte, si pudiendo la presión, si no nos acostumbramos a la categoría o qué. No hemos dado con la tecla y ya es hora de dar”, reflexionó.

Héctor Hernández apuntó que desde el equipo y también por parte del entorno pudo existir un exceso de confianza a la hora de afrontar la temporada y un desconocimiento de la categoría. “Todos pensábamos, creíamos que íbamos a llegar frescos cuando nos juguemos las eliminatorias y pasar la primera fase con la gorra, pero nos dimos cuenta de que hay un rival cada domingo, campos en los que no estás habituado, superficies que no es la más cómoda. Igual nos hemos dado cuenta un poco tarde. No hay excusas y no queda otra que intentar sumar estos tres primeros puntos contra el Pontevedra”, apuntó el lateral.

El defensa también reconoció los problemas del equipo para sobreponerse a golpes como el que recibió el sábado en Ferrol, cuando fue incapaz de darle la vuelta a un marcador desfavorable. “A día de hoy, un gol nos hace mucho daño psicológicamente. Con el 0-0 podía ser que se lo llevaran ellos o nosotros, pero estábamos cómodos. Pero un gol... Y ya no ahora, durante todo el año, un gol nos mina la moral. No hay capacidad de reacción y ya se vio que nos metieron un gol y eran todo cabezas gachas, imposible la remontada”, lamentó el defensa deportivista sobre el partido en A Malata.