El entrenador del Deportivo Abanca, Manu Sánchez, aseguró que todos los partidos que tiene por delante el equipo van a ser “decisivos”. “Por la clasificación todos nuestros partidos van a ser decisivos y no podemos especular con este es un rival directo y este no lo es. Tenemos que pelear todos los puntos en juego, que es nuestra mentalidad. Por eso escapo siempre del concepto de final. No entiendo que haya finales porque quedan 16 partidos. No son finales, son 16 partidos, que son muchos puntos en juego. Hay que hacer un determinado número de puntos para mantenerse y no generar esa ansiedad en las futbolistas”, manifestó el técnico.

Manu Sánchez indicó que el equipo se ha recuperado después del golpe que supuso caer contra el Betis. “Después de la derrota contra el Betis, de volver a caer a la última posición, los primeros días de la semana pasada fueron duros para ellas, para mí y para todos. Pero no queda más que sacar las fuerzas que tenemos todos para pelear esto y pienso que en este grupo no hay duda de que todas pelearán hasta el final”, subrayó el entrenador deportivista.