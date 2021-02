La Tercera es como una montaña rusa, se juegan partidos, faltan partidos. Todos tienen algo pendiente y todos juegan demasiado seguido, por eso Javi Bardanca, técnico del Silva, cree que la competición nunca tuvo que empezar.

Después del Fabril, otro partido complicado y fuera: el Somozas.

Muy complicado, pero debemos salir a recuperar sensaciones e intentar llevarnos los tres puntos para estar tranquilos el próximo partido.

El empate contra Fabril les permitió sumar un punto, pero no parece suficiente para ninguno de los dos, ¿o sí sirvió?

Creo que nos ha servido más a nosotros que al Fabril, pues seguimos imbatidos en esta primera vuelta, empatar en Abegondo es muy complicado ante un equipo muy bien trabajado por Valerón.

El Silva empezó con el objetivo de estar en el grupo intermedio, ¿van por el buen camino?

Sí, ahora mismo estamos a seis, cinco y cuatro puntos respectivamente de los de este grupo, con menos partidos y enfrentamientos directos, somos muy optimistas de cara a final de temporada.

Ahora tienen un maratón de partidos, ¿resulta complicado para un equipo que no es profesional?

El miércoles en Abegondo no pudimos contar con dos jugadores por trabajo y se han lesionado otros dos por sobrecarga al haber jugado también el domingo, este calendario obligado por la pandemia perjudica a equipos de nuestro perfil.

Tienen pendientes dos rivales directos; Fisterra y Viveiro. ¿Dos partidos que pueden marcar su futuro en la competición?

Son dos finales que nos pondrán en puestos de tranquilidad o en descenso, espero poder competir con todos los jugadores pues son partidos atrasados y jugaremos en miércoles.

¿Tiene sentido para usted que se dispute esta competición?

No, creo que no era el momento adecuado para empezar y así se ha demostrado, como tampoco me parece correcto que comience la regional preferente sin descensos, esto es un agravio comparativo respecto a nuestra competición.

Ustedes también estuvieron muy afectados por el COVID, ¿cómo se sobrevive teniendo que trabajar al margen del fútbol?

Para nosotros han sido cuatro semanas de locura, solo hemos podido entrenar dos de ellas y sin poder competir, a nosotros nos ha perjudicado muchísimo.

¿Cree que los tres primeros puestos están ya decididos?

Sí, va a ser muy difícil que haya cambios en estas tres primeras posiciones, ya que arriba están fuertes.

¿Y cómo afecta esto de jugar sin público en esta categoría ?

En el caso del Silva, es casi igual, por desgracia no tenemos mucho socios y muchos de los aficionados venían a ver al partido sin decantarse por equipo alguno.

¿Qué opinión tiene de lo que sucede en el Deportivo?

Me da mucha pena todo lo que está pasando al primer equipo de la ciudad y la verdad es que cada vez se presenta peor. Yo espero que todo esto valga para empezar la temporada que viene con más ganas y lo más importante, con los pies en el suelo.