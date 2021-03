El Racing de Ferrol ha confinado a su plantilla al completo después de detectar nuevos contagios por COVID-19. En total son seis tras las pruebas realizadas a los jugadores y el cuerpo técnico, lo que ha obligado a establecer una cuarentena que, a falta de confirmación oficial, conllevará el aplazamiento del partido que debía enfrentar a los ferrolanos con el Coruxo el domingo (12.00 horas) en el campo de O Vao.

Los dos clubes están a la espera de que la Federación le confirme la suspensión del encuentro, al mismo tiempo que el Racing espera las instrucciones de la Xunta por el posible brote. El confinamiento de jugadores y técnicos sería al menos de diez días, lo que implicaría que el conjunto ferrolano llegaría con poco margen al siguiente compromiso, la semana que viene contra el Guijuelo.

Tanto Racing como Coruxo se han posicionado ya a favor de que se aplace la jornada al completo para estar en las mismas condiciones que el resto de equipos del subgrupo, lo que afectaría al encuentro entre el Deportivo y el Pontevedra previsto el domingo en Riazor.

“Jugar tres partidos en siete días no me parece razonable, con jugadores que no pueden salir de casa y no tienen ni gimnasio en ella. Me parecería más razonable aplazar la competición uno o dos semanas”, manifestó ayer Carlos Mouriz, director deportivo del Racing en declaraciones a la Radio Galega.

En un sentido parecido se pronunció el entrenador del Coruxo, Míchel Alonso. “No nos gustaría tener que jugarnos la temporada en una semana en tres partidos, porque creo que sería injusto en relación a otros equipos que van a tener más tiempo de descanso”, indicó en la Televisión de Galicia. “Una posibilidad sería, de alguna manera la más lógica, que se parara esta jornada, que se aplazara, e intentar estar todos en las mismas condiciones”, añadió.

Las normas de la competición aprobadas por la Federación establecen que si algún equipo no puede disputar todos los partidos de la fase regular se calculará un coeficiente para determinar su clasificación final.

Lo que ocurra con el Racing afectará al Deportivo. Los ferrolanos suman tres puntos más actualmente y aspiran a una de las posiciones que permiten pelear por el ascenso a Segunda División.