Sexto en la clasificación con 20 puntos, el Deportivo afrontará el domingo contra el Pontevedra un partido que, para bien o para mal, aclarará bastante su horizonte para el resto de la temporada. Una victoria en Riazor frente al conjunto granate le permitiría mantener vivas sus remotas opciones de engancharse a las tres primeras posiciones, las que dan derecho a pelear por el ascenso. Cualquier otro resultado abocaría al equipo coruñés a luchar por un billete en la Primera RFEF, la nueva categoría equivalente a la actual Segunda B, evitando de esa forma un descenso que, en el peor de los casos, podrían ser incluso dos. “Ahora mismo no miramos para atrás —aseguró ayer Rayco Rodríguez—. El descenso está atrás pero siempre intentamos mirar hacia adelante y afrontar los partidos para ganarlos todos”. “No está en nuestra cabeza o en nuestro pensamiento descender. Intentamos mirar hacia arriba, no hacia abajo”, recalcó el joven.

Cuando comenzó la temporada el objetivo, único e irrenunciable, era el ascenso a Segunda, pero poco a poco el Deportivo se fue desinflando hasta alejarse cada vez más de las posiciones de cabeza. No quiere despedirse de esa meta inicial, al menos mientras las matemáticas no le obliguen, pero todos saben que subir está casi imposible, empezando por el nuevo presidente, Antonio Couceiro, que públicamente alentó a la plantilla para ganarse una plaza en esa Primera RFEF, el tercer escalón del fútbol nacional a partir de la próxima temporada. “Hay que ser realistas. El ascenso va a ser muy complicado pero vamos a pelear por todos los puntos posibles y ya luego miraremos los resultados de los demás. De nada vale ganar este partido contra el Pontevedra si los demás no los sacamos adelante. Nos centramos en el Pontevedra y luego en los siguientes”, afirmó Rayco antes del entrenamiento de ayer en el estadio de Riazor.

El joven está teniendo muchos minutos, pero eso no le deja satisfecho. “Estoy contento siempre y cuando ayude al equipo y los resultados se den. De nada me sirve jugar si no se dan los resultados. Lo único que quiero es aportar para el beneficio del club. Intentaré aportar lo máximo posible sea de titular o suplente para que el equipo gane, que al final es lo que nos alegra a todos. Sueño siempre con marcar muchos goles y si es con esta camiseta, mucho mejor. No estoy ansioso por marcar goles, hay que valorar otras cosas pero es verdad que todos queremos marcar”, añadió el futbolista canario.