Luisito, técnico del Pontevedra, reconoce que digerir la derrota ante el Compostela fue complicado pero mira hacia adelante y solo quiere pensar en el Deportivo. “No pienso más allá. Planteo el partido del Deportivo como el de Salamanca o Guijuelo y no tengo otra cosa en la cabeza que no sea ganar. Donde me desgasto es en pensar cómo le puedo hacer daño al Deportivo y en cómo el Deportivo no nos puede hacer daño a nosotros”, asegura. “Tengo un respeto enorme al Deportivo, pero miedo, cero. Esto es un deporte y hay que disfrutar. No puedes salir a Riazor a sufrir, hay que hacer lo que se entrena”, añadió.

Luisito reconoce que Deportivo y Pontevedra estaban entre los favoritos antes de comenzar la temporada: “En este grupo hay equipos muy buenos. Si esto fueran 38 jornadas cambiaría mucho la historia. Este formato es muy bonito, pero es muy complicado y hay que ser muy fuerte mentalmente”.

En este sentido, reconoce la grandeza del rival: “El Deportivo para mí, futbolista por futbolista, es el mejor equipo de España, pero se le atravesó la temporada y cuesta salir. Tiene jugadores que los pones en Primera y rinden a muy buen nivel, pero la Segunda B es complicada”.

El técnico granate espera hacer un muy buen partido y cree que la clave es no dejar correr al Deportivo, “porque te puede hacer mucho daño”. Además, destaca el potencial de Mujaid, al que dirigió en el Fabril: “Es un central que él solo te para las contras. Es un atleta y tener un futbolista así es una ventaja”.