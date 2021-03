Keko Gontán, el autor del gol de la victoria del Deportivo contra el Pontevedra, valoró el rendimiento colectivo de todo el equipo. “Todos han estado a un gran nivel y en las últimas acciones nos ha salvado Lucho. Estoy muy contento por todos, sobre todo por la victoria, porque la necesitábamos”, explicó.

Siempre que marca “la sensación es de felicidad, de alegría y de éxtasis”. Ayer Keko firmó un auténtico golazo, al culminar por la escuadra un tipo de acción que ensaya mucho en los entrenamientos: “Esa jugada no la he sacado mucho a pasear pero confío bastante en ese disparo mío con la zurda. Cuando estás en el campo no piensas. Deben de ser milésimas mentales, sale el balón y tuve la suerte de que entró, así que a disfrutarlo”.

Tras el triunfo, “la imagen” en el vestuario del Deportivo “era como de alivio, de descanso, de alegría”. “El equipo, los jugadores, el cuerpo técnico... todos llevamos bastante presión encima. El partido para nosotros era vital. Conseguir la victoria era dar un pasito más y poder descansar de esta presión, de esta mochila acumulada”, explicó.

En ese sentido, Keko se refirió al sufrimiento de todos en el Deportivo por no haber cumplido con las expectativas. “Todos los jugadores que hemos apostado por este proyecto, todos en la directiva, en el cuerpo técnico, las personas de Abanca... todos estamos sufriendo. Confiábamos y todos nos habíamos imaginado una situación bastante diferente. Cuando ves que no se están cumpliendo los objetivos, sufres, lo pasas mal y lo pasan mal nuestras familias. Todos hemos hecho una gran apuesta, estamos todos en el mismo barco y que nadie piense que nosotros no sufrimos. Son noches sin dormir, mal humor y días disgustados. Entonamos el mea culpa”, añadió Keko.