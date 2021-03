Eneko Bóveda se pronunció esta mañana sobre las consecuencias que puede tener en la competición el aislamiento de la plantilla del Racing de Ferrol debido a varios positivos y se mostró partidario de jugar de manera unificada la última jornada del campeonato. El Racing ha tenido que aplazar el partido de la jornada anterior y tampoco podrá disputar su encuentro de este fin de semana por los contagios. Bóveda recordó el caso Fuenlabrada y apuntó que en el Deportivo deben ser coherentes con lo que defendieron entonces.

"Es una especie de dejavu. No vamos a decir lo contrario que dijimos hasta ayer. Nos gustaría que la última jornada fuera unificada. Se sabe que va a haber perdedores, pero no me gustaría que ningún equipo se quedase con esa sensación. Espero y deseo que hagan el esfuerzo para poder encajar las piezas y jugar esa última jornada unificada. Sí que pedimos eso", reflexionó esta mañana el defensa.

Bóveda, en cambio, no sé mostró a favor de que esta jornada, en la que el Deportivo visitará al Celta B, se posponga al completo. "No me parece tan decisiva. Pero le doy más importancia a la última jornada. Donde van a llegar muchas cosas abiertas. Nos conviene a todos que sea en horario unificado", manifestó.