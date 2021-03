El entrenador del Celta B, Onésimo Sánchez, prepara el duelo del domingo en Barreiro (11.30 horas) desde el respeto máximo hacia el Deportivo, al que sigue viendo como “el rival a batir” pese a su, hasta ahora, decepcionante temporada. Bajo su mando el filial celeste está a un paso de meterse en la lucha por el ascenso, una meta inesperada que confía en que sirva de motivación y no se acabe convirtiendo en una presión añadida para sus jóvenes futbolistas ahora que llega el momento de la verdad. “Todo el mundo que compite, en cualquier especialidad, sabe que los últimos metros son los más complicados. Lo intento naturalizar. Por méritos propios la competición nos da unas oportunidades y no lo vemos, o yo no se lo traslado, como una obligación. Es un sueño, una posibilidad, una gran motivación, nada más”, explica.

Para el Deportivo, en cambio, sería un absoluto fracaso no acabar entre los tres primeros, un objetivo que parecía haberse esfumado definitivamente tras la derrota en Ferrol, pero que aún es matemáticamente posible a falta de dos jornadas: “El Dépor, con todo lo que ha pasado, al final está ahí, con opciones de meterse si gana los dos partidos. Al final, hay que naturalizar la competición y nos da un partido muy interesante entre dos equipos que están optando a lo más en esta primera fase”.

Le “sorprende relativamente” la trayectoria coruñesa en Segunda B, porque “cuando le pasa esto a equipos de tanto nivel es complicado adaptarse”. “Pasa cuando bajas de Primera a Segunda, siempre pasa. Obviamente, por plantilla y potencial podía preverse que pudiera estar más arriba, pero aquí en el fútbol eso de pasearse en cualquier categoría... Lo estamos viendo en la Copa con el nuevo formato. En el mano a mano no hay nada fácil. Lo bueno y especial que tiene el fútbol, y por eso la gente no acierta quinielas, es que no es tangible, siempre tiene algo que no se puede esperar”, argumenta el exfutbolista del Cádiz, Barça, Valladolid y Rayo, entre otros clubes.

Espera un “partido muy competido” entre “dos equipos que vamos a querer manejarlo”. “Necesitamos el balón, ser protagonistas y sentirnos bien. Si lo llevamos a los duelos y se juega cerca de nuestra portería, lo tendremos complicado”, augura. No firma el empate —“a priori, no”— aunque le podría valer si luego gana al Coruxo en la última jornada.

Evita hacer cuentas —“se me dan bien los números, pero solo pienso en el domingo”— y se centra en preparar lo mejor posible el duelo ante el Dépor sin valorar si se trata o no de un derbi: “No entro en esas tesituras. Es un gran partido ante un gran rival. No vale de mucho o no sacamos nada metiéndonos en cosas que, a mí personalmente, no me interesan. Es un partido muy motivante para mis chicos. Nos hemos ganado una gran oportunidad, la opción de soñar con algo importante, y eso es lo que focalizo. A lo demás no le presto excesiva atención”.

Alfon, entre las numerosas bajas celestes

Onésimo está acostumbrado a tener que preparar cada semana los partidos del filial celeste condicionado por las necesidades del primer equipo. Para el domingo Eduardo Coudet planea echar mano del portero Sequeira y del lateral Carreira, mientras que Holsgrove está siendo un fijo en sus últimas convocatorias. Además, Josipovic, Ferrares y Soni serán baja ante el Deportivo por sanción, mientras que Alfon, autor de los dos goles visitantes en el duelo de la primera vuelta disputado en Riazor, está lesionado. “Son avatares de la competición —explica el técnico del Celta B— y tenemos que estar preparados. Además, nosotros tenemos la connotación del primer equipo, que siempre está por delante en el tema de la elección. Casi siempre hasta final de semana no sabemos exactamente con cuántos y con qué jugadores vamos a contar. A ver qué decisiones toman”.