El entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, habló esta mañana del trascendental partido contra el Celta B del domingo y las implicaciones que posee enfrentarse al filial del máximo rival. El técnico, sin embargo, aseguró que lo más importante es lograr una victoria que permita al equipo llegar con aspiraciones a la última jornada. "Hay que ir allí y ganar. Si hablamos de lo que tiene que ver con Dépor y Celta, es una realidad que hay que aceptar y asumir. A nadie le gusta afrontar este tipo de situaciones o imaginarlas, pero lo que importa es aceptar y asumir la realidad. Esta temporada tienes que medirte al Celta B y hay que ir con humildad y ganar el partido. Lo más importante es la situación en la que estamos y que nos obliga a ganar si queremos llegar a la última jornada aspirando a lo máximo. Mayor motivación que esa no la vamos a encontrar. Sabemos de sobra lo que supone y el efecto que tendrá el resultado que se produzca", indicó.

De la Barrera también se refirió a la posibilidad de que la última jornada se aplace debido a los casos positivos en el Racing de Ferrol. "Nadie me ha explicado claramente lo que va a ocurrir. En esta situación de incertidumbre, lo que hay que hacer es dar certidumbre. Me imagino y trabajo para un partido en casa contra el Zamora la próxima semana. Y será así hasta que me digan lo contrario. Yo creo que es importante que haya horario unificado para la última jornada y que todo el mundo parta de una situación clasificatoria clara y concreta. Que se dispute en igualdad de condiciones", afirmó.