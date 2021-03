Cris y Gaby han recorrido juntas prácticamente todo el camino desde que arrancó el proyecto del Deportivo Abanca hace casi cinco años. Las dos formaron parte de aquella primera plantilla de la temporada 2016-17, Cris como integrante del equipo desde su origen y Gaby como refuerzo tan solo unos meses después. Juntas han vivido los éxitos y las decepciones, y juntas también han sido las primeras en alcanzar los 100 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul.

Ninguna se lo imaginaba cuando recalaron en un equipo con la meta de colarse en la elite del fútbol femenino. “Venía de un equipo dos categorías por debajo y para nada me imaginaba estar aquí tanto tiempo”, reconoce Cris. La defensa aterrizó en el Deportivo Abanca procedente de su Astorga natal después de superar una prueba convocada para darle forma al equipo en el verano de 2016. Tras cinco temporadas, es una veterana y se ha afianzado en el lateral derecho.

Gaby se incorporaría unos meses después, a comienzos de 2017 como refuerzo invernal, y ha sido la primera en alcanzar los 100 partidos como deportivista. “Tampoco me esperaba estar tanto tiempo y sumar tantos partidos con el equipo, la verdad es que es algo muy bonito”, destaca.

El estreno para la delantera venezolana, actualmente la deportivista con más partidos oficiales (105) llegaría frente al CD Monte de Santander. Desde entonces, se ha convertido en una de las jugadoras más representativas del proyecto y en una de las capitanas. En el caso de Cris, el primero de sus 102 partidos sería unos meses antes en el campo de Ponte dos Brozos, en Arteixo, frente al rival contra el que el Deportivo Abanca habría de disputarse el ascenso los años siguientes. Aquel primer enfrentamiento contra el Oviedo Moderno acabaría con empate sin goles.

“Los dos primeros años fueron un poco complicados por el hecho de no poder ganar la liga ni ascender, pero ahora te quedas con lo bueno: con el ascenso, con el año pasado, que fue increíble...”, recuerda Cris sobre los inicios del equipo y el crecimiento que fue experimentando hasta su deslumbrante temporada del estreno en la máxima categoría. “Al principio fue duro no conseguir el objetivo a corto plazo, pero fuimos trabajando, se formó más el grupo, el equipo fue creciendo y conseguimos el ascenso. La temporada pasada fue increíble, aunque no se pudo terminar”, coincide Gaby.

El trayecto se ha complicado un poco este curso, con el equipo sumido en la lucha por evitar el descenso. Mañana (12.00 horas) recibirá en Abegondo al Rayo Vallecano en un compromiso crucial para lograr una permanencia en la que confían. “Se trata de ganar este partido e ir sumando para que la situación sea más llevadera y no se vea tan difícil”, reflexiona Gaby.

Para ese encuentro contarán en las gradas, después de meses de vacío, con el apoyo de la afición, que les ha proporcionado algunos de sus mejores recuerdos. Cris se queda con una fecha en especial: “Con el primer partido en Primera que jugamos contra el Espanyol aquí”.

A las dos les pisan los talones Iris y Peke, las siguientes que alcanzarán los 100 partidos, y se ponen como meta una permanencia que les permita seguir sumando encuentros. “¡Y ahora a por los 200!”, animó ayer Cris a su compañera Gaby.

Iris Arnaiz: “Nos vamos a salvar”

La centrocampista Iris Arnaiz es junto a Peke la jugadora que está más cerca de alcanzar los cien partidos con el Deportivo Abanca. Actualmente supera los 90 encuentros oficiales y esta temporada podría llegar a la cifra que han rebasado ya sus compañeras Cris Martínez y Gaby. Convertida en una de las veteranas de la plantilla que dirige Manu Sánchez, Iris se mostró ayer “convencida” de que el equipo conseguirá la permanencia a pesar de que actualmente ocupa la última plaza de la clasificación. “Estoy convencida de que nos vamos a salvar. Lo que quiero es transmitir tranquilidad. Va a ser difícil, pero creo que lo vamos a conseguir”, aseguró ayer una de las capitanas de la plantilla del Deportivo Abanca. El equipo recibirá mañana al Rayo Vallecano en la ciudad deportiva de Abegondo, que volverá a tener público. Eso supone un aliciente para las jugadoras, huérfanas todo el curso del apoyo de los aficionados. “El año pasado cualquier equipo que venía aquí lo notaba. Sacabas fuerzas de no se sabe dónde. Eso te da un plus brutal”, comentó Iris sobre lo que supone jugar en Abegondo con público en las gradas.