El Deportivo conserva a falta de dos jornadas para el desenlace de la primera fase del campeonato muy pocas opciones de alcanzar los puestos de cabeza y pelear por el ascenso a Segunda División, pero intentará apurarlas al máximo contra el Celta B mañana en Barreiro y frente al Zamora en el último partido. Alcanzar las posiciones de cabeza depende de conseguir dos victorias y esperar los tropiezos de los rivales, por lo que Rubén de la Barrera prefiere aparcar debates que en las circunstancias actuales le parecen accesorios, como el del estilo de juego.

El técnico coruñés llegó al banquillo acompañado de una reputación por el fútbol atrevido y combinativo que no ha logrado plasmar sobre el césped, por lo que ha promovido un giro que ante el Pontevedra se tradujo en un esquema híbrido con cinco defensas en el que Álex Bergantiños ejercía tanto de central como de pivote.

Antes de visitar al Celta B mañana en un partido decisivo para las aspiraciones del equipo, De la Barrera huye de etiquetas. “No es cuestión de morir con tus ideas. Si creo que algo no nos va a ayudar, recurriré a otro tipo de opciones sin dudarlo”, subrayó ayer.

La meta no es otra que ganar un partido que le permita al Deportivo llegar a la última jornada contra el Zamora —sea cual sea la fecha debido a un posible aplazamiento por los contagios en el Racing de Ferrol— en condiciones de aspirar a una de las tres plazas que permiten disputar la fase de ascenso.

Ni siquiera el mal trago de visitar al filial del rival histórico debería desviar la atención del objetivo, según De la Barrera. “A nadie le gusta afrontar este tipo de situaciones o imaginarlas, pero lo que importa es aceptar y asumir la realidad. Esta temporada tienes que medirte al Celta B y hay que ir con humildad y ganar el partido”, reflexionó. “Lo más importante es la situación en la que estamos y que nos obliga a ganar si queremos llegar a la última jornada aspirando a lo máximo. Mayor motivación que esa no la vamos a encontrar. Sabemos de sobra lo que supone y el efecto que tendrá el resultado que se produzca”, añadió.

De la Barrera probablemente mantenga el bloque que venció al Pontevedra, aunque no podrá contar con Derik debido a la rotura que sufrió en el tendón de Aquiles. En su lugar entrará un Mujaid suplente la jornada anterior, pero al que el técnico ve “activado, motivado, con ganas y concentrado”.

Miku se mantendrá en la delantera por su aportación en un contexto de carencias ofensivas. “Hablamos de un jugador con capacidades importantes que al equipo le sientan bien”, resumió Rubén de la Barrera.

Adri Castro

El técnico deportivista también se refirió ayer a la reciente renovación de Adri Castro por dos temporadas. “Sí me preguntaron y di mi opinión. Adri tiene mucho potencial y tiene que expresarlo. Esto depende de las dos partes, del entrenador y del propio jugador. Espero que Adri sea importante para el club y que ayude. Confío tremendamente en él y creo que tanto el club como el jugador aciertan con esta decisión”, destacó.

“Es importante que haya horario unificado para la última jornada y que se dispute en igualdad”

El desenlace de la primera fase de la competición en el subgrupo del Deportivo está condicionado por los casos de coronavirus detectados en la plantilla y el cuerpo técnico del Racing de Ferrol, que han obligado a aplazar sus partidos ante Coruxo y Guijuelo. La disputa de la última jornada está así en el aire. a expensas de la evolución médica de los contagiados y de la decisión que adopte la Federación acerca de un aplazamiento conjunto. El entrenador deportivista, Rubén de la Barrera, manifestó ayer que desconoce la decisión que se adoptará, pero se mostró partidario de que todos los equipos jueguen en igualdad de condiciones esa última jornada. “Nadie me ha explicado claramente lo que va a ocurrir. En esta situación de incertidumbre, lo que hay que hacer es dar certidumbre. Me imagino y trabajo para un partido en casa contra el Zamora la próxima semana. Y será así hasta que me digan lo contrario. Yo creo que es importante que haya horario unificado para la última jornada y que todo el mundo parta de una situación clasificatoria clara y concreta. Que se dispute en igualdad de condiciones”, razonó ayer el técnico deportivista antes del partido que enfrentará a su equipo con el Celta B mañana.